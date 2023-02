Armin Nicoară nu s-a putut stăpâni și a izbucnit în plâns! Ce a recunoscut public, la scurt timp după întoarcerea din Maldive: „Pot spune că este un duel”  

In articol:

Armin Nicoară se numără printre cei mai apreciați și îndrăgiți artiști de la noi din țară, iar atunci când vine vorba despre evenimente, cântărețul se află în topul preferințelor românilor. De asemenea, de-a lungul carierei sale, vedeta a reușit să adune de partea sa o mulțime de fani, care îi stau alături la orice pas.

Deși are o mulțime de admiratori, mulți dintre aceștia nu știu că artistul a fost marcat de o întâmplare, în copilărie, iar totul are legătură cu familia sa, în special cu tatăl lui.

Concret, atunci când membrii familiei au aflat că Armin a fost diagnosticat cu diabet, tatăl artistului a fost foarte afectat, crezând că fiul lui nu va putea cânta niciodată.

Ei bine, însă, ambiția tânărului l-a determinat să demonstreze tuturor că este extrem de talentat, iar acum că a devenit cunoscut pentru muzica lui, tatăl saxofonistului este extrem de mândru de el.

„Pot spune că este un duel tată-fiu. Multă lume nu mi-a văzut această latură, nu știu despre supărarea mea, dar tatăl meu a spus tot timpul că eu nu semăn cu el. Eu, când m-am îmbolnăvit de diabet, am fost un pic înlăturat, nu se vedea în mine că aveam potențial, că o să ajung aici. Cumva, s-a întâmplat atunci, stăteau la o masă tata, unchiul meu, Fane Bănățeanu, și fratele meu și spuneau: <<Ce o să-i facem lui Armin, că el nu cred că o să cânte>>. Dumnezeu m-a ajutat să cred că am ajuns cât de cât destul de bine și acum am ales să facem un duel muzical, să-i demonstrez că și eu pot să cânt ca el.

(...) Acum, tata e foarte fericit când mă vede și el plânge de bucurie alături de mama. Atunci, pe mine m-a marcat treaba aia”, a declarat Armin Nicoară în emisiunea lui Cristi Brancu.

Armin Nicoară a fost la un pas de a-și lua zilele, după ce a aflat că suferă de diabet

Invitat în cadrul emisiunii ”Fiță cu Adiță”, Armin Nicoară a făcut o serie de declarații neașteptate, despre momentul în care a aflat că suferă de diabet.

La vremea respectivă, artistul era convins că, fiind bolnav, viața lui s-a terminat, iar planurile sale de viitor nu își mai au rostul, având o mulțime de gânduri negre.

”Când erau zilele mele de naștere nu mai acceptam să răspund la telefoane. Vedeam totul negru. Nu puteam să accept că am boala, am crezut că s-a încheiat viața mea.(…)

Am avut și gânduri de moarte. Chiar îmi spuneam atunci, ce rost mai are să trăiesc?”, a povestit Armin Nicoară, în emisiunea “Fiță cu Adiță”.