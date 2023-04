Armin Nicoară, pregătit să devină tată pentru prima oară! Ce spune artistul despre copil: "Nu aș vrea să se nască cu diabet"

In articol:

Armin Nicoară și Claudia Puican trăiesc o frumoasă poveste de dragoste, iar în ciuda gurilor rele, cei doi se iubesc sincer și sunt fericiți unul alături de celălalt.

În familia artiștilor se lucrează intens și pentru venirea următorului membru.

Atât Armin, cât și Claudia își doresc foarte mult să devină părinți pentru prima oară, însă artistul are o singură teamă, despre care a vorbit și în emisiunea "În Oglindă", de la Kanal D2. Armin Nicoară a fost diagnosticat cu diabet în adolescență și se teme ca fiul sau fiica lui să nu moștenească crunta boală și mai ales să apară de la o vârstă extrem de fragedă.

Armin Nicoară, pregătit să devină tată pentru prima oară

Armin Nicoară a vorbit în repetate rânduri despre faptul că își dorește să devină tată. Artistul vrea să se mărească familia, însă are și o teamă când vine vorba de boala de care suferă.

Celebrul saxofonist nu ar vrea ca micuțul copil să îi moștenească boala, diabetul pe care el l-a descoperit la vârsta de 15 ani.

"Eu 100% îmi doresc să devin tată. Lucrăm în acest moment la acest lucru pentru că eu am și o frică din cauza bolii, diabetului.

Am auzit, la diferiți oameni, că e posibil ca dacă ai diabet și copilul să se nască cu diabet. Nu aș vrea un copil, la o vârstă fragedă să se nască cu diabet pentru că eu cred că ar fi un chin, dar nu se știe niciodată. Doamne ferește!", a spus Armin Nicoară, la "În oglindă".

Armin Nicoară, invitat la În oglindă [Sursa foto: Captură YouTube]

Cum s-au cunoscut Armin Nicoară și Claudia Puican

În toamna anului trecut, Armin Nicoară și Claudia Puican și-au unit destinele în timpul unei ceremonii de poveste. Cei doi îndrăgostiți au spus marele DA, iar evenimentul a fost urmat de o petrecere de pomină între prieteni.

Puțini sunt însă cei care știu cum s-au cunoscut Armin și Claudia și mai ales cum a reacționat actuala soție a artistului atunci când aflat că acesta are diabet.

"Am început să ies mai mult cu prietenii și așa am cunoscut-o. Când am adus-o pe Claudia acasă, după tiți acești ani, eu neavând nicio prietenă, nici discuții poate cu nimeni și interacțiune cu lumea, aveam o emoție poate față de ea. Îmi era rușine să îmi fac injecțiile de față cu ea.

La un moment dat, Dumnezeu parcă a adus-o pe Claudia să înțeleagă și să fie aproape ca mama. Ea mi-a zis să încerce să îmi facă injecțiile, să mă ajute. Îmi era rușine să nu cumva să vadă ea", a mărturisit Armin Nicoară, la Kanal D2.

Armin Nicoară și Claudia Puican [Sursa foto: Instagram]

Claudia Puican, rol decisiv în viața lui Armin

Artistul a vorbit despre problemele cu diabetul pe care le are încă de la vârsta de 15 ani. Armin Nicoară a evitat mai mult timp să folosească o pompă de insulină așa că a ales varianta injecțiilor. Totuși, când nu mai putea de durere, cea care a jucat un rol decisiv în schimbarea modului de administrare a fost chiar Claudia.

Cântăreața l-a susținut necondiționat pe Armin și i-a stat alături în fiecare clipă, fiind chiar ea cea care i-a căutat o pompă de insulină pe care să o poată folosi cu mai multă ușurință.

"La un moment dat, cum stăteam noi în cameră, am scos eu ceva din dulap și mi-a căzut atunci o pompă de insulină. M-a întrebat ce este, ea fiind neștiutoare, i-am explicat. Nici nu mă interesa prea mult, pentru că eu când am luat pompa aceea de insulină am înțeles că nu e bună așa că am închis-o în dulap și nu am folosit-o.

Între timp, la mine se agravase problema cu picioarele și nu mai puteam să mă culc fără să îmi pun gheață pe picioare(...) Ea, văzând treaba aceasta și după ce au început să îmi apară și o serie de pete pe picioare, foarte multă lume mi-a spus că risc inclusiv să îmi amputeze picioarele din cauza diabetului și am ajuns iar la gânduri grele.

Într-o seară, Claudia mi-a zis că dacă nu îi dau pompa să vadă ce e ne certăm. A luat-o, s-a uitat la ea și în acel moment, când mi-am lipit-o pe mână, cumva puterea negativă din acel moment, această pompă era expirată de vreun an(...) S-a apucat ea să caute pe internet, mi-a comandat și în momentul în care am văzut cât de ușor este și că scap de injecții(...) După ce am aflat de aceste aparate am descoperit că se poate trăi și așa. M-am bucurat că am scăpat de injecții pentru că la un moment dat nu mai intra acul în picior", a mai precizat Armin Nicoară, la "În oglindă".

