Armin Nicoară și Claudia Puican, dezvăluiri de senzație din cuplul lor! De ce se mai ceartă acum

Așa că, zilele trecute, după o discuție cât se poate de serioasă pe care au dus-o în dormitorul conjugal, Armin Nicoară și Claudia Puican au decis să devină, cât de repede se poate, părinți.

Doar că, deși au decis să devină părinți, Armin Nicoară și Claudia Puican au un nou motiv de dispute. ”Eu vreau neapărat un băiețel pentru primul copil. Vreau să îl învăț lucrurile pe care le-am învățat și eu de la tatăl meu, să ne distrăm împreună și, de ce nu, să îmi calce pe urme muzical sau să mă întreacă și să facă carieră ca fotbalist”, ne-a spus, în exclusivitate, Armin Nicoară. Doar că, dacă Armin vrea băiețel, frumoasa lui iubită, Claudia Puica, are alte idei despre viitorul lor ca familie. ”Claudia vrea o fetiță, vrea să îi calce ei pe urme, să îi facă codițe. Da, pot fi de acord, dar doar dacă băiețelul e primul. Chiar mi-ar plăcea doi copii, iar dacă sunt băiat, primul, și apoi fată, e perfect. Oricum, i-am zisClaudiei că, dacă primul copil iese fată, o să aibă mari bătăi de cap. Că nu o să o las până nu îmi face și un băiețel, este obligatoriu”, ne-a mai spus, râzând, Armin Nicoară.

Armin Nicoara si Claudia au negociat viitorul lor, ca familie

În altă ordine de idei, ne-a explicat ”Regele Saxofonului” din Banat, ideea de a face copil le-a venit din cauza pandemiei. ”Stăm destul de mult izolați, noi, ca artiști, avem mult mai puține evenimente, doar dce mai filmăm pentru diverse momente de Crăciun sau Revelion. Așa că, timp am avea și să facem copilul, iar la cum arată pandemia de coronavirus și la ce se anunță, ca evenimente, anul viitor, o sarcină nu ar încurca-o deloc pe Claudia”, ne-a mai spus Armin Nicoară.

Armin Nicoara si CLaudia Puican, un cuplu solid

Claudia Puican și Armin Nicoară se iubesc de aproape trei ani

”Claudia a avut grijă de mine, ea s-a ocupat de tot ce am avut nevoie. Dacă revine starea de urgență, săraca de ea, trebuie să facă, din nou, tot ce e nevoie pentru noi. Eu nu ies din casă dacă e situația dificilă”, ne-a spus, în exclusivitate, Armin Nicoară, încântat că are o parteneră de viață precum Claudia Puican, o tânără domișoară sexy care are grijă să nu îi lipsească nimic și îl răsfață peste măsură. Iar acum, ne-a recunoscut Armin Nicoară, Claudia Puican a rămas cu aceleași obiceiuri. ”Mi-a găsit un ceai foarte bun pentru mine, pentru diabetul meu. Mi-l face ea, zi de zi, de patru ori, deja se simte, eu mă simt mult mai bine, sunt mai energic. Are grijă de mine, dar e și normal. Și eu am de ea, noi chiar ne iubim, chiar dacă ne certăm des din cauza muncii”, ne-a mai spus Armin Nicoară despre Claudia Puican, blondina cu care se iubește de aproape trei ani.