Armin Nicoară, despre Claudia Puican: ”După nuntă, a dormit pe canapea”

”Nu a fost multă lume, pentru că sunt niște norme de respectat, iar eu am stat cu frică la eveniment, mi-e teamă de coronavirus, așa că m-am ferit cum am putut mai bine. Dar, oricum, am făcut, alături de Claudia, show, oamenii au fost încântați. Mireasa avea mult aur, avea mulți galbeni și mi-a dat și mie. Deja e o tradiție cu galbenul la nuntă, eu l-am luat cu plăcere, mireasa ni l-a dat din suflet. Cum a fost nuntă de zi, totul s-a terminat înainte de miezul nopții, iar eu și Claudia am plecat la hotel. Acolo însă nu a fost de bine...”, povestește, în exclusivitate pentru WOWbiz.ro, Armin Nicoară.

Armin Nicoara si Claudia Puican au primit un galben de la mireasa pentru care au cantat

Mai exact, la hotel, cei doi îndrăgostiți au avut câteva reproșuri să își facă, reciproc. ”Ne-am certat, ca de obicei, din motive profesionale. Eu vreau să facă ea într-un fel, ea mi-a spus că este olteancă și nu poate să mă asculte tot timpul. Ne-am certat, ne-am și culcat certați. În timpul nopții, de supărare, Claudia a și făcut un gets aiurea. Adică, după nuntă, a dormit pe canapea, a plecat din pat și nu s-a mai întors. Dar noi ne certăm doar profesional, nu se pune problema să ne despărțim. Vom vedea și când ne împăcăm, că suntem amândoi încăpățânați”, ne-a mai spus Armin Nicoară.

Armin Nicoara e ingrijit de Claudia! Cand nu se cearta

Armin Nicoară, îngrijit de Claudia Puican

”Claudia a avut grijă de mine, ea s-a ocupat de tot ce am avut nevoie. Dacă revine starea de urgență, săraca de ea, trebuie să facă, din nou, tot ce e nvoie pentru noi. Eu nu ies din casă dacă e situația dificilă”, ne-a spus, în exclusivitate, Armin Nicoară, încântat că are o parteneră de viață precum Claudia Puican, o tânără domișoară sexy care are grijă să nu îi lipsească nimic și îl răsfață peste măsură. Iar acum, ne-a recunoscut Armin Nicoară, Claudia Puican a rămas cu aceleași obiceiuri. ”Mi-a găsit un ceai foarte bun pentru mine, pentru diabetul meu. Mi-l face ea, zi de zi, de patru ori, deja se simte, eu mă simt mult mai bine, sunt mai energic. Are grijă de mine, dar e și normal. Și eu am de ea, noi chiar ne iubim, chiar dacă ne certăm des din cauza muncii”, ne-a mai spus Armin Nicoară despre Claudia Puican.