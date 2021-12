Armin Nicoară și Georgiana Lobonț s-au certat din nou? Reacție neașteptată din partea saxofonistului, la scurt timp după marea împăcare: „Fetițele astea...”

In articol:

Georgiana Lobont și Armin Nicoară au surprins pe toată lumea în decursul acestei veri, după ce au lansat o nouă piesă împreună. Cei doi au fost certați mai bine de un an de zile, după ce un scandal a izbucnit din cauza unor neînțelegeri din cauza unei sume de ani, cât și alte nemulțumiri.

Cei doi au trecut prin multe atacuri la nivel public, cât și amenințări cu privire la implicarea avocaților.

Într-un final, cei doi au decis să pună capăt neînțelegerilor și au mai oferit o șansă colaborărilor. Se pare că nici de data aceasta nu a existat un deznodământ pașnic. Armin Nicoară a colaborat recent cu prezentatoarea Mirela Vaida, iar celebrul saxofonist a mărturisit că a fost o onoare să colaboreze cu prezentatoarea. În timp ce dădeau declarații pentru o emisiune televizată, pe ecranul din studio au apărut mai multe imagini cu Armin Nicoară și Georgiana Lobonț, iar artistul a răbufnit.

„Schimbați pozele! Nu putem să punem poze așa. Acum am intrat.. Stați puțin. Doamna Mirela, acum trebuie să spun ceva foarte important, pentru că prima colaborare cu care pot să zic că am ajuns eu în câștig într-un fel, pentru că dumneavoastră ați spus să lăsăm după mine, colajul să îl încărcăm la mine pe canal, nu ca fetițele astea cu care am mai colaborat eu, să spună că nu, că la mine”, a spus Armin Nicoară la un post de televiziune.

De la ce a pornit scandalul dintre Armin Nicoară și Georgiana Lobonț

Chiar dacă nu i-a rostit numele în cadrul interviului, nemulțumirile lui Armin Nicoară aduc aminte de motivele de la care a pornit scandalul cu Georgiana Lobonț

. Saxofonistul a fost nemulțumit de faptul că artista a insistat ca prima lor piesă lansată să fie pusă pe canalul ei de Youtube.

„Prima melodie pe care am făcut-o împreună este piesa tatălui meu. A insistat să fie pusă pe canalul ei de Youtube, iar eu, prost, am acceptat”, a declarat Armin Nicoară, pentru Fanatik.

Armin Nicoară și Georgiana Lobonț

