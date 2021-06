Artiști Untold 2021 [Sursa foto: MediaFax Foto] 09:03, iun 23, 2021 Autor: Elena Popescu

Artiști Untold 2021. Vezi cine va urca pe scena celui mai mare festival din România. Cei mai buni DJ-i din lume vor performa în ediția din acest an.

Organizatorii Untold 2021 au făcut public lineup-ul festivalului.

Cei mai bine cotați DJ-i ai lumii vor fi prezenți pe scena în acest an. David Guetta , Martin Garrix, Dimitri Vegas & Like Mike sunt printre cei mai așteptati artiști care vor performa.

Printre cei mai renumiți DJ-i care vor mixa la Untold 2021 se mai numără și Steve Aoki, Alok, Afrojack. Totodată, vor urca pe scenă artiști de renume precum DJ Snake, Lost Frequencies, Benny Benassi și Martin Solveig.

Fanii muzicii live se vor putea bucura de The Script, Parov Stelar și de rapper-ul american TYGA, care vine pentru prima dată pe scena principală Untold.

Untold 2021. În ce zile se va ţine festivalul

Festivalul Untold se va desfăşura în acest an la Cluj, în perioada 9-12 septembrie. Organizatorii au anunţat că vor fi patru zile magice de festival.

„Sute de mii de oameni, din întreaga lume, se vor bucura din nou 4 zile și 4 nopți pe tărâmul magic Untold, din Cluj-Napoca”, anunță organizatorii.

Unul dintre cele mai mari festivaluri din întreaga lume, Untold își deschide porțile, timp de 4 zile și 4 nopți, între 9 și 12 septembrie 2021.

„Astfel, Untold este unul dintre puținele festivaluri de amploare internațională, care se va desfășura în acest an, în întreaga lume”, potrivit organizatorilor.

De-a lungul anilor pe scenele festivalului UNTOLD au urcat nume precum: David Guetta, Martin Garrix, Avicii, Dimitri Vegas&Like Mike, Armin van Buuren, Kygo, Steve Aoki, Tiesto, Afrojack, Diplo, Hardwell, The Chainsmokers, Timmy Trumpet, Axwell^ Ingrosso, Don Diablo, Marshmello, Solomun, Nina Kraviz, Boris Brejcha, Paul Kalkbrenner, Jamie Jones, Pan-Pot, Tale of Us, Sven Vath, Chris Liebing, Dubfire, Robbie Williams, The Prodigy, Black Eyed Peas, Stormzy, Jason Derulo, Tinie Tempah, Ellie Goulding, Hurts, John Newman, James Arthur, MO și mulți alții.