Untold 2021 va avea loc în luna septembrie! David Guetta va urca pe scena festivalului de la Cluj

Untold 2021 va avea loc în luna septembrie! Vezi în ce zile se va ţine festivalul de la Cluj, dar şi ce anunţ au făcut organizatorii.

Organizatorii evenimentului au spus că peste trei săptămâni vor anunţa line-up-ul festivalului, însă primul artist anunţat la Untold 2021 este David Guetta. Anunţul a fost făcut de Edy Chereji, director comunicare Untold.

Festivalul Untold se va desfăşura în acest an la Cluj, în perioada 9-12 septembrie. Organizatorii au anunţat că vor fi patru zile magice de festival.

Untold 2021 se va desfăşura în luna septembrie![Sursa foto: PixaBay]

„Sute de mii de oameni, din întreaga lume, se vor bucura din nou 4 zile și 4 nopți pe tărâmul magic Untold, din Cluj-Napoca”, anunță organizatorii

Unul dintre cele mai mari festivaluri din întreaga lume, Untold își deschide porțile, timp de 4 zile și 4 nopți, între 9 și 12 septembrie 2021.

„Astfel, Untold este unul dintre puținele festivaluri de amploare internațională, care se va desfășura în acest an, în întreaga lume”, potrivit organizatorilor.

Untold risca să nu se organizeze

Organizarea festivalurilor Untold şi Neversea a fost pusă sub semnul întrebării.

Edy Chereji , directorul de comunicare Untold şi Neversea, a declarat în luna mai că măsurile de relaxare luate de autorităţi, nu permit ca cele două festivaluri să aibă loc, asta pentru că la un asemenea festival nu se poate păstra distanţarea socială.

„Suntem nemulţumiţi de faptul că am discutat cu autorităţile până acum, am propus soluţii şi după toate aceste întâlniri am primit un set de norme şi măsuri care nu se pot aplica la evenimentele noastre. Nicăieri în lume nu poţi să organizezi un eveniment unde să asiguri o distanţare de doi metri. Noi am propus un set de norme, care odată aplicate ar transforma evenimentele în cele mai sigure locuri.”, a declarat pentru Aleph News, Edy Chereji, directorul de comunicare al festivalului Untold în luna mai.

Ulterior, Dan Barna a anunțat la Digi24 că festivalurile și concertele pot fi organizate din 1 iunie. Singura condiție, spunea vicepremierul, este ca persoanele care participă la astfel de evenimente să fie vaccinate.