Artistul Mario Joy, pe ultima sută de metri cu pregătirile de nuntă! I-a dedicat soției cea mai recentă piesă: „Mesajul piesei este un exercițiu de imaginație, vorbește despre ce am face noi dacă nu ne-am fi cunoscut” | EXCLUSIV

Mario Joy, cunoscut pentru super hitul „California”, a lansat o nouă piesă, „Ce am face noi”, special compusă pentru soția lui și inspirată din povestea lor, pentru care vor scrie anul acesta un nou capitol odată cu cununia religioasă.

Mario Joy: „Este o întrebare relevantă pentru cuplurile care au ceva ani de relație în spate și nu îți mai imaginează viața unul fără altul.”

După ce a dat lovitura la nivel internațional cu „California” în 2016, Mario Joy a continuat forma bună cu „Gold Digger”, „Tocalame” și „Can't Get You”, și a ajuns la 300 de milioane de vizualizăru pe YouTube cu toate piesele lansate până acum. „Ce am face noi”, însă, e o piesă de suflet, în primul rând, una la care Mario Joy ține în mod deosebit pentru că simbolizează relația cu soția sa, Mădălina, și imaginează un univers alternativ în care nu s-ar fi cunoscut și viața lor ar fi total diferită.

„Anul acesta, pe 8 mai, sărbătorim 9 ani de relație și un an de căsnicie. Vreau să celebrez acest moment printr-o piesă de dragoste, în limba română, pe care o dedic soției mele, Mădălina. Mesajul piesei este un exercițiu de imaginație, vorbește despre ce am face noi dacă nu ne-am fi cunoscut, daca nu am mai fi împreună, dacă nu ne-am vorbi. Cum ar fi viața noastră? Este o întrebare relevantă pentru cuplurile care au ceva ani de relație în spate și nu îți mai imaginează viața unul fără altul. Cred că mulți ascultători se vor regăsi în această piesă și în tema ei”

, le-a spus Mario Joy jurnaliștilor WOWbiz.

Mario Joy: „Ne vedem părinți, pentru că un copil îți luminează viața.”

Mario și Mădălina sunt împreună de 9 ani și au făcut cununia civilă anul trecut. Au preferat să aștepte să vadă cum evoluează situația în pandemie ca să aibă cununia religioasă și petrecerea de nuntă pe care și le doresc, alături de toți cei apropiați.

„Vara aceasta avem nunta, pe care am tot amânat-o din cauza restricțiilor impuse de pandemie. Ne-am căsătorit civil anul trecut, în cadru restrains, iar anul acesta facem cununia reigioasă și petrecerea. Suntem pe ultima sută de metri cu pregătirile și abia așteptăm petrecerea unde îi vom avea alături pe toți oamenii dragi nouă. (...) Vrem să mergem în SUA în luna de miere, probabil pe coasta de Vest, pentru că pe coasta de Est eu am mai fost. Obiectivele noastre sunt L.A și Las Vegas, probabil și New York”, a mărturisit Mario Joy pentru WOWbiz.ro.

Cântărețul are deja planurile de nuntă făcute și visează deja, împreună cu Mădălina, la ziua în care își vor mări familia.

„Ne vedem părinți, pentru că un copil îți luminează viața. Și chiar ne dorim o fetiță, dar ce o fi nu mai contează, sănătos/sănătoasă să fie și să ne aducă multe bucurii”, a mai spus Mario Joy.