EXCLUSIV. Mario Joy se pregătește de nuntă anul acesta, după ce pandemia i-a anulat-o acum ceva timp! Artistul ne-a dezvăluit ce planuri are: ”O petrecere pe cinste”

Mario Joy și soția lui au fost de-a dreptul debusolați atunci când pandemia de COVID le-a anulat planurile de nuntă! Totuși, cei doi nu s-au dat bătuți așa că au organizat o cununie civilă restransă, doar cu cei apropiați. Renunțaseră pentru moment la petrecerea de nuntă, căci situația epidemiologică nu le-a permis.

Au existat restricții o bună perioadă, iar cei care au avut în plan să facă o nuntă, nu au putut din cauza COVID-ului. Așa s-a întâmplat și în cazul artistului și al partenerei lui de viață.

Mario Joy și Mădălina au devenit soț și soție, în secret, în luna mai a anului trecut. Aceștia anulaseră petrecerea și au lăsat-o pe anul acesta, din cauza restricțiilor impuse de autoritățile române. Iată că acum, cântărețul și soția lui au făcut toate planurile, sperând că nu vor interveni, din nou, probleme. Mario Joy a vorbit pentru WOWbiz despre nunta ce urmează în această vară, menționând că va fi o petrecere pe cinste.

De altfel, aceștia speră ca de data aceasta să nu mai fie restricționați de nimic.

”Anul acesta, pe 30 iulie avem nunta religioasă cu tot cu petrecere. Plănuim o petrecere pe cinste și suntem optimiști că de data aceasta nu vom mai fi restrictionați de nimic”, ne-a dezvăluit Mario Joy.

Mario Joy si Mădălina [Sursa foto: Instagram]

Mario Joy, afectat de pandemia de COVID

Mario Joy a fost afectat de pandemia de COVID, din cauza căreia i-au fost anulate concertele din țară și din străinătate. Acesta ne-a dezvăluit că îi este foarte greu fără scenă și public, însă în aceste momente dificile prin care trece toată lumea de altfel, Mario Joy s-a concentrat pe munca din studio.

”Viața personală nu mi-a fost afectată, chiar am făcut cununia civila anul trecut. În schimb cea profesională a fost afectată. Am pierdut multe concerte, atât din țară cât și din străinătate. Este greu fără scenă și fără public. Însă m-am concentrat pe munca din studio în perioada aceasta. Sunt o fire optimistă, astfel că mi-am păstrat un tonus bun și am încredere că lucrurile vor reveni la o oarecare normalitate”, ne-a spus Mario Joy.

