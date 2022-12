"Așa am decis de foarte mulți ani". Serghei Mizil a dezvăluit motivul pentru care nu primește niciodată cadouri de Crăciun | EXCLUSIV

In articol:

Serghei Mizil, una dintre cele mai efervescente persoane din showbizul românesc, este plin de surprize. Vedeta ne-a mărturisit că știe foarte bine de vrea de Crăciun așa că niciodată nu primește și nici nu face el cadouri.

Când vine vorba de Sărbători, Crăciunul este în general petrecut acasă, alături de familie și de prieteni. Serghei Mizil nu suportă aglomerația, iar dacă își dorește o petrecere de Crăciun poate foarte bine să o dea chiar la el acasă.

Serghei Mizil, petrecerea clasică de Crăciun

Anul acesta de Crăciun, Serghei Mizil ne-a dezvăluit că va petrece la Snagov. Nu îi place deloc aglomerația așa că își dorește ca zilele să fie cât mai relaxante, petrecut cu prietenii și cu cei dragi, mai ales că sufrageria îi permite, având o masă la care să încapă 20 de persoane.

"De obicei, Crăciunul eu îl petrec acasă cu prietenii și cu totă familia. Nu mergem nicăieri, mai ales că e mereu aglomerație, se calcă lumea în picioare și mie nu îmi place.

Eu am o sufragerie mare aici acasă, unde am oameni care mă servesc, îmi pregătesc și prefer să vină lumea la mine și să bem să mâncăm mai ales de Crăciun. Am o masă de vreo 20 de persoane care stă în permanență în casă și vom sta aici la Snagov cu preparate din porc, sarmale și tot ce se mănâncă de Crăciun", a explicat Serghei Mizil, pentru Wowbiz.ro.

De ce nu primește Serghei Mizil cadouri de Crăciun

Serghei mărturisește că are un obicei de la care nu se dezice niciodată. Are gusturile sale și nu îi place deloc să primească sau să ofere cadouri, mai ales că nu multă lume îl nimerește atunci când îi oferă daruri.

Tocmai de aceea, preferă să procedeze într-un mod diferit și să își cumpere singur tot ceea ce își dorește.

"Eu am un obicei! Nu primesc cadouri și nu dau cadouri. Eu la copiii mei, la nevastă și la toată lumea le dau bani să își ia fiecare ce vrea și eu îmi iau ceva pentru mine. Am gusturile mele știu eu clar ce vreau. Dacă îmi ia ceva și nu îmi place ce fac? Am parfumuri foarte dulci, fiecare are fixul lui așa că mai bine primesc bani fiecare și își exact ce vrea și ce îi place, nu e mai corect așa?!", a mai precizat el, pentru WOWnews.ro.

Singurul cadou pe care Serghei îl face de sărbători

Vedeta recunoaște că din același motiv nici nu oferă cadouri. Vrea ca lumea să fie extrem de fericită așa că preferă să le dea bani copiilor și familiei, iar aceștia să își cumpere exact lucrurile pe care și le doresc.

Așa se face că în fiecare an le pregătește și le oferă câte o sumă pe care aceștia o pot folosi pentru ceea ce își doresc sau pentru lucrurile de care au cu adevărat nevoie.

"Le dau o sumă și fiecare se îmbracă cu ce vrea, un lucru pe care să îl poarte. Eu așa am decis să fac cu cadourile, la familie dau bani și fiecare își ia ce vrea", mărturisește Serghei Mizil.

