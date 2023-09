”Așa e tradiția acolo” Cabral, părăsit de tată la două săptămâni de viață. Care este relația actuală dintre prezentator și părintele său? ”La insistențele soției”

In articol:

Cabral este unul dintre cei mai carismatici și efervescenți oameni de televiziune de la noi, gata să își pună mereu viața pe tavă în fața fanilor.

Însă, chiar și așa, încă sunt mulți admiratori care nu știu în totalitate povestea de viață a prezentatorului, care nu este deloc una presărată numai cu lapte și miere.

Cabral și-a văzut doar de câteva ori tatăl

Și asta pentru că, la fel ca în cazul lui Cătălin Bordea, și Cabral a fost părăsit de tată. Imediat după ce a venit pe lume, spune vedeta, tatăl său a decis să o părăsească pe mama sa și să se facă, în mod subit, nevăzut. A plecat la cumpărături și nu s-a mai întors mai bine de un deceniu.

„Tata (Alexandre Ibacka Dzabana, n.r.) a venit la studii în România, prin 70, și mama, din Buzău, fată de preot, s-a îndrăgostit de el. Este un bărbat de origine congoleză, care a absolvit Facultatea de Medicină la București. După ce m-am născut, el a plecat după pâine și la coadă a rămas. A așteptat două săptămâni, apoi a plecat. O dată mi-a făcut băiță…”, a spus Cabral, în podcastul realizat de Ovidiu Ioanițoaia.

Abia la vârsta de 13 ani, spune Cabral, și-a revăzut iar părintele. Atunci bărbatul a reapărut în viața prezentatorului din dorința de a-l lua de lângă cea care i-a dat viață, el mai având în Africa alți șase copii.

Acest lucru nu s-a întâmplat, așa că au mai urmat și alte întâlniri și convorbiri telefonice. Ce-i drept, puține la număr și cam forțate.

„L-am mai văzut când aveam 13 ani și a vrut să mă ia în Africa. Apoi am mai vorbit o dată la telefon, atunci când aveam 26 de ani și ne-am mai văzut când aveam 32 de ani, la insistențele soției mele, Andreea. Ultima dată am vorbit cam acum cinci-șase ani. El mai are încă șase copii. Așa e tradiția acolo. Șeful familiei e fratele cel mai mare sau cel care are cei mai mulți copii, nepoți și strănepoți”, a mai povestit vedeta.

Însă, deși tatăl biologic nu i-a fost aproape, Cabral spune că a avut totuși o figură masculină în viața sa. Și asta pentru că mama sa s-a recăsătorit, iar Mircea i-a devenit tată, model în viață și deschizător de drumuri pentru toată familia.

Conform spuselor sale, cu toții au luat de la Mircea pasiunea pentru sport, urmând ca atunci când se va retrage din televiziune să îi calce pe urme. Lucru pe care îl are în plan și sora lui Cabral.

„ Am avut tată între timp, mama s-a recăsătorit cu Mircea. N-am fost o familie săracă, dar am muncit cu toții foarte mult pentru tot. Tată, Mircea, era antrenor de arte marțiale, specializat pe kickbox și thaibox. Vicecampion european de full contact. De când a intrat tata în familie am devenit cu toții kickboxeri. Dar mama e și economist. Sora mea a fost și arbitru internațional la mondiale. Eu am început să practic acest sport atunci când aveam 6 ani, în 1983. Atunci nu aveam voie să facem arte marțiale și toate sălile de antrenamente erau mascate. Ne antrenăm acasă, în Berceni. Am făcut Educație Fizic la Ecologic, am și un master în management în sport. Am fost coleg la facultate cu mama și cu tata. Mai încolo și eu, și sora mea dorim să fim antrenori”, a adăugat soțul Andreei Ibacka.