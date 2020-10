Aseara, la “40 de intrebari cu Denise Rifai”, Marian Vanghelie a vorbit si despre motivul divortului de prima sa sotie “Din pacate, nu am reusit sa ii ofer, poate, tot ceea ce ii trebuia…”

Marian Vanghelie, la „40 de întrebări cu Denise Rifai”

Fostul edil a clarificat o serie de aspecte, atat in ceea ce priveste viata profesionala, cat si cea personala, marturisind cati bani a facut din politica, ce au insemnat pentru el celebrele “vanghelioane”, dar si motivul pentru care a divortat de prima sotie.

Marian Vanghelie a dezvaluit aseara ca nu regreta ca a ales sa intre in viata politica, dar in acelasi timp, acesta a marturisit ca daca nu lua drumul politicii, astazi s-ar fi aflat printre cei mai bogati oameni din Romania.

“Cred ca daca nu intram in politica, azi eram printre cei mai bogati oameni din Romania, in top 3. Nu imi pare rau ca am intrat in politica, am invatat lucruri pe care nu le-as fi stiut daca faceam doar business (…) Eu fac bani si cand dorm! Cand dorm, oamenii muncesc pentru mine, am oameni foarte multi care ma respecta, care au incredere in mine (…). Nu am facut bani din politica, ci am facut bani si pe perioada cat am fost politician”, a spus acesta.

Fostul primar a vorbit aseara si despre celebrele “vanghelioane”

, evenimente atat de controversate. “Munceam trei luni de zile, te chinui ca sa strangi bani pentru ca nu aveai voie sa folosesti bani de la Primarie pentru tot ceea ce insemna acest <vanghelioane> (…) Nu toata lumea isi permite sa plece la Paris sau Londra, ganditi-va ca puteam sa fiu plecat oriunde, in lume, dar eu stateam sa muncesc trei luni de zile. Nu am spalat niciun ban. Daca deveneam din nou primar faceam din nou <vanghelioanele>”, a marturisit fostul edil.

“In momentul in care am inceput relatia cu Oana, nu mai aveam o relatie cu sotia mea”

Una dintre intrebarile care, poate, a stat la un moment dat pe buzele multora, si-a gasit raspuns aseara, in cadrul emisiunii “40 de intrebari cu Denise Rifai”. Marian Vanghelie a marturisit care a fost motivul divortului de prima sotie.

“Mi-am respectat si iubit prima sotie, a fost o perioada frumoasa. Din pacate nu am reusit sa ii ofer, poate, tot ceea ce ii trebuia, din cauza programului meu, cand am inceput entuziasmat sa fac politica. Programul era de dimineata pana noaptea. In momentul in care am inceput relatia cu Oana (n.r. – Oana Mizil), nu mai aveam o relatie cu sotia mea. (…) Sunt un om care stie sa isi asume ceea ce vrea. Sunt barbat, am curaj, nu imi este frica decat de Dumnezeu”, a mai declarat acesta in cadrul emisiunii “40 de intrebari cu Denise Rifai”.