Asia Express 2021. Câți bani câștigă concurenții de la Asia Express, sezonul 4

Vedetele și producția show-ului Asia Express au plecat în Turcia, punct de pornire pe Drumul Împăraților. Prima echipă care va ajunge la destinația finală va câștiga marele premiu în valoare de 30.000 de euro.

Câți bani primesc vedetele care participă la Asia Express

Echipele de vedete care participă la Asia Express se luptă pentru marele premiu de 30.000 de euro. Deși concurenții trebuie să se descurce cu un euro pe zi, nu pleacă cu mâna goală acasă. În funcție de timpul petrecut în emisiune, concurenții se întorc acasă cu bani în buzunare.

Ana Baniciu și Raluka au câștigat Asia Express în primul sezon și s-au ales cu suma de 30.000 de euro, pe care au împărțit-o. De menționat este faptul că din suma totală de 30.000 de euro, statul reține 16% impozit, astfel suma finală pe care au împărțit-o a fost de 25.200

de euro, respectiv 12.600 de euro fiecare dintre artiste. După un an de la terminarea Asia Express Sezon 1, Raluka povestea într-un interviu că banii au fost deja cheltuiți.

„Cum era să mai avem după un an de zile banii din Asia Express? Păi ce fel de femei suntem noi? Ce crezi? Noi mai facem bani şi din alte lucruri, cum ar fi… din muzică!”, a mărturisit Raluka la Antena Stars.

Sezonul 2 Asia Express a fost câștigat de CRBL și Oase.

Cei doi concurenți au fost deliciul telespectatorilor, care au urmărit experiența lor presărată de umor și glume, ba chiar Oase a luptat până în finală în cârje. Din păcate, cei doi au intrat prieteni în competiție și au ieșit dușmani. Deși au împărțit suma câștigată, cei doi s-au certat după ce Oase a acceptat fără să-i spună și lui CRBL să se alăture echipei Asia Expres. Din banii câștigați, Oase și-a îndeplinit visul și și-a deschis un bar în Capitală.

Sezonul 3 Asia Expres a fost câștigat de perechea de prieteni Răvn Fodor și Sorin Bontea. Cei doi au câștigat marele premiu și după ce au împărțit suma, Răzvan Fodor a declarat că fiecare s-a ales cu 12.500 de euro.

“Nici nu știi cum să o dai, că dacă le spui oamenilor că nu sunt acei bani, ți se răspunde: «Dar ce înseamnă bani pentru tine, care e dimensiunea banilor pentru tine?».

E un premiu de 30 de mii de euro pe care l-am împărțit cu Sorin Bontea, la care plătim niște taxe de vreo 2.500 de euro de căciulă. 12.500 de euro. Din care am mai plătit vreo 2.000 de euro pe analize ca să văd că m-am întors ok, iar ce am pătimit eu acolo timp de două luni nu mai socotim. Așa ceva nu știu să spun pe câți bani ar trebui să se facă…”, a spus Răzvan Fodor pentru life.ro.

De altfel, în presă s-au vehiculat sumele primite și de concurenții care nu au câștigat marele premiu. De exemplu, Bianca Drăgușanu, care a făcut echipă cu sora sa, a stat cel mai puțin în emisiunea Asia Express sezon 3. Însă, pentru zilele petrecute în reality show, vedeta ar fi încasat suma de 20.000 de euro.

Într-o altă declarație, Dorian Popa a spus mai în glumă, mai în serios că Lora și iubitul ei, Ionuț Ghenu, ar fi încasat suma de 100.000 de euro. Artista a continuat gluma și i-a răspuns: "Asta da! Așa e!".

Cine participă la Asia Express 2021 Sezon 4

În sezonul 4 Asia Express participă nouă perechi de vedete: Connect-R și Shift, Lidia Buble și sora ei, Estera, Cosmin Natanticu și soția lui, Eliza, Adriana Trandafir și fiica ei, Maria, Mihai și Elwira Petre, Alexandra Ungureanu și mama ei, Patrizia Paglieri și fiul ei, Francy, Cuza și Emi de la Noaptea Târziu şi Lorelei și Zarug.

Cu toții se luptă pentru marele premiu, însă, cu siguranță, în funcție de timpul petrecut în emisiune cu toții vor primi bani.