Asta mănâncă Antonia pentru a arăta atât de bine! Este un preparat simplu, gătit cu doar două ingrediente

Antonia se mândrește cu o siluetă de invidiat și cu o frumusețe ieșită din comun. Se numără printre cele mai senzuale vedete de la noi din țară, fiind recunoscută ca cea mai frumoasă femeie din România. Depune eforturi considerabile în sala de fitness să-și păstreze formele voluptoase, însă are și o alimentație pe măsură, care o ajută la întreținerea siluetei.

Recent, cântăreața le-a dezvăluit fanilor săi ce mănâncă pentru a-și menține corpul. Nu numai că e sănătos, însă se află și pe lista mâncărurilor preferate de Antonia.

Antonia ține foarte mult la felul în care arată, devenind, cel puțin în ultima vreme, dependentă de sală. Antrenamentele intense trebuie susținute cu o alimentație corespunzătoare, de la care logodnica lui Alex Velea nu se dezice. Iată ce mănâncă Antonia într-o zi normală din viața sa!

Antonia, adepta unei diete echilibrate

Multe fane sunt curioase să afle ce mănâncă Antonia de arată atât de bine, așa că artista le-a satisfăcut curiozitatea. Dacă mulți dintre admiratorii cântăreței se gândeau că este adepta mâncărurilor sofisticate, Antonia demonstrează exact contrariul.

Ușor de preparat și din doar două ingrediente de bază, Antonia și-a preparat o masă mai mult decât nutritivă.

Mai exact, artista a optat de data aceasta pentru o salată preparată din ton și porumb, despre care a mărturisit că este măscărea ei preferată. Ce-i drept, pe lângă faptul că această salată este foarte sănătoasă și bogată în proteine, este și ușor de preparat, un plus foarte mare pentru o mamă, soție și femeie de succes în același timp.

Antonia și Alex Velea au amânat nunta

Alex Velea și Antonia au anunțat la începutul anului acestuia că va urma nunta în decursul anului curent. Recent, însă, artistul a dezvăluit că data marelui eveniment a suferit modificări din cauza programului încărcat pe care l-au avut în ultima vreme. Cu toate acestea, nu este exclus ca nunta să se țină tot anul acesta.

„Am avut o dată programată, dar istovitoare în același timp. Încă nu am stabilit, pentru că am avut amândoi orarul destul de aglomerat și am încercat să-i facem față. În curând sper (n.r.:că o va vedea pe Antonia în rochia de mireasă). Nu știu dacă până la sfârșitul anului, dar veți afla cu siguranță”, a mărturisit cântărețul.