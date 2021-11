Astăzi este Black Friday România 2021. Ziua cu cele mai mari reduceri din an

In articol:

Astăzi, 12 noiembrie, a început Black Friday în România, cel mai mai așteptat eveniment al anului. Numit și Vinerea Neagră aduce anual cele mai mari reduceri la diferite categorii, precum electronice, electrocasnice, articole sportive, accesorii pentru casă și grădină, produse de îngrijire personală pentru adulți și copii, mobilă, jucării, anvelope, dar și alte produse.

Black Friday România 2021, ziua cu cele mai mari reduceri din an

Black Friday sau Vinerea Neagră are loc în fiecare an într-o singură zi, o zi de vineri din luna noiembrie. Prima ediției a fost organizată în Statele Unite ale Americii, în Philadelphia, iar acum este considerată ziua cu cele mai mari reduceri la diferite categorii, precum: alimente, articole pentru copii, articole sport, audio, auto, bijuterii, bricolaj, cărți, ceasuri, componente IT, cosmetice, electronice, electrocasnice, gadgeturi, haine, home & deco, foto & video, genți & poșete, încălțăminte, îngrijire personală, jucării, laptopuri, ochelari, parfumuri, pet shop, sanitare, telefoane, televizoare, vacanțe și multe altele.

În acest an, în România, Black Friday 2021 are loc pe 12 noiembrie, cu două săptămâni mai devreme decât în Statele Unite ale Americii, unde reducerile încep imediat după Ziua Recunoștinței. La această ediție vor lua parte unele dintre cele mai mari site-uri de electrocasnice și electronice, dar și platformele care oferă articole vestimentare, încăltăminte, accesorii și multe altele.

Cum observi falsele reduceri de Black Friday

Specialiștii atrag atenția românilor ca înainte să achiziționeze produse la reducere de Black Friday să se informeze cât mai în detaliu, mai exact să urmăreasă produsele, pe care doresc să le cumpere, înainte cu 30 de zile, pentru a vedea adevărata reducere.

”În primul rând capcanele au legătură cu preţul, consumatorii înainte de face cumpărături trebuie să fie atenţie la preţul practicat în magazinul respectiv în ultimele 30 de zile. Preţul redus trebuie să fie mai mic decât cel mai mic preţ practicat în magazin în ultima lună. Trebuie să fie atenţi la perioade de timp în care se face livrarea. Legal este în 30 de zile, dar unii comercianţi pot avea perioade mai mici.

Trebuie să acordăm atentei garanţiei, care este 2 ani dar poate fi mai mică de 2 ani în situaţia în care durata medie de utilizare este mai mică. Trebuie să fie atenți la modul în care se face plată. Se poate face cash la curiere sau cu cardul. În Situaţia care fac plată cu cardul au posibilitatea să aplice procedura refuzului la plata dacă s-au simţit înşelaţi.

Să deschidă coletul în prezenţa cuierului pentru a nu avea surprize legate de model, caracteristici, produsul poate fi deteriorat sau nu cel pe care l-au comandat”, a spus Costel Stanciu, președintele Asociației Pro Consumatori.