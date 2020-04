In articol:

Printre altele, cei doi, alături de amicii lor, au cântat, au dansat și au băut, lucrurile devenind fierbinți în momentul în care Jador, spre amuzamentul lui Culiță Sterp, a renunțat la haine pentru a-și arăta mușchii.

Iar pe când Jador era la bustul gol și voia să impresioneze domnișoarele care îl urmăresc cu aviditate pe conturile sale de socializare, Culiță Sterp a făcut un anunț șocant, în ciuda faptului că, acasă, era așteptat de o domnișoară fierbinte, Daniela, așa cum WOWbiz.ro a dezvăluit aici.

”Facem și noi un anunț pentru că avem și noi nevoie de o fată, două, pentru videoclip”, a spus Culiță Sterp, iar Jador a intervenit imediat cu precizările. ”Să fie frumoasă, gen să fie foarte frumoasă, să arate bine (nu cu degetul pe hartă, explică Culiță Sterp, încercând să glumească), să fie puțin sexy...”, a spus Jador. Nu de altceva, dar, pare-se, cei doi ”titani” ai muzicii de petrecere vor să facă un videoclip mai altfel.

”Videoclipul o să fie sexy?”, a intrebat Culiță Sterp, pufnind, iar Jador a explicat, clar: ”Da”, iar Culiță a continuat cu explicațiile: ”Fetele o să fie puse, nah, și să... danseze, să dea din fund... Gen, e o melodie de distracție, e o melodie de vară și avem nevoie de, așa, două trei fete ca să fie acolo... Așteptăm poze și noi o să vă scriem”, a mai explicat Culiță Sterp, cu mult ajutor din partea lui Jador.

Cum au luptat Culiță Sterp și Jador cu virusul

Mai exact, zilele trecute, Culiță Sterp și Jador de la ”Puterea Dragostei” au decis să își unească forțele. Și nu neapărat pentru o colaborare muzicală, cu atât mai mult cu cât pe conturile lor de socializare cereau idei practice pentru o melodie, ci mai mult puși pe distracție. Și, la un moment dat, distracție chiar a fost, mai ales că, la început, Jador l-a ironizat pe Culiță Sterp pe tema noii sale iubite, iar apoi s-a dezbrăcat, pus pe dans...

E adevărat, își făcuse mai mult curaj după ce a avut grijă să se ocupe de lichidele de pe masa care gemea sub greutatea sticlelor, manelistul începând să danseze în așa fel încât să își și arate mușchii.

Culmea, distracția și cheful pus la cale de Jador și de Culiță Sterp a fost unul destul de ”populat”, cu atât mai mult cu cât alături de ei au fost și alți colaboratori de-ai celor doi maneliști, printre care și cel care se ocupă de ”vocile” lor în studio.

Jador a și fost amendat pentru că nu a respectat legea

Culmea, petrecerea organizată de Jador și de Culiță Sterp vine după ce fostul concurent de la ”Puterea Dragostei” a fost amendat cu 3.000 de lei după ce a ieșit din casă fără a avea asupra lui declarația pe propria răspundere.

„Amenda… am ieșit afară din casă pentru a-mi face cumpărături, îmi era foame, nu știam că trebuie să am la mine declarația, că de obicei eu mănânc la restaurant, nu fac mâncare pentru că nu am timp și acum sunt nevoit să-mi gătesc, m-a oprit Poliția, mi-a dat amendă, îmi asum, o merit, o să plătesc!”, a spus Jador de la Puterea Dragostei presei mondene recunoscând că, în plină pandemie de coronavirus, nu este la curent cu noile reglementări.

Coronavirus în România! Creștere enormă a numărului de cazuri

Până duminică 5 aprilie, în România, au fost confirmate 4.417 de cazuri de persoane infectate cu virusul COVID – 19 (coronavirus). Bilanțul morților din cauza infectărilor cu coronavirus a ajuns la 197. Dintre persoanele confirmate pozitiv, 460 au fost declarate vindecate și externate. La ATI, în acest moment, sunt internați 274 de pacienți.