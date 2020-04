Mariana de la Puterea Dragostei a reușit să-și uimească prietenii virtuali cu un comentariu la un live în care apărea și Jador după ce a declarat că Jador are coronavirus și că asta ar fi motivul pentru care nu mai iese din casă. "Jador are coronavirus, știați? De asta stă în casă", este mesajul Marianei de la ”Puterea Dragostei”.

Cu toate acestea, manelistul Jador de la ”Puterea Dragostei” nu pare să fi luat în seamă informațiile care circulă pe seama lui. Ba chiar, pare că le ignoră, el fiind, chiar a doua zi, invitat la o emisiune live. Iar înainte de emisiune, Jador de la ”Puterea Dragsotei” a avut chef de o ”mică caterincă” cu frumoasa prezentatoare a matinalului la care a fost invitat, Ameri Nasrin, cei doi stând, împreună, într-un spațiu mic, fără să respecte distanța minimă de siguranță în timp de epidemie. Mai mult decât atât, Jador de la ”Puterea Dragostei” a dansat cu frumoasa prezentatoare TV, expunând-o la un pericol mai mare decât ar fi fost normal.

Jador de la ”Puterea Dragostei”, amendat că nu a respectat regulile pe timpul stării de urgență

Jador de la ”Puterea Dragostei” a fost amendat cu 3.000 de lei după ce a ieșit din casă fără a avea asupra lui declarația pe propria răspundere.

„Amenda… am ieșit afară din casă pentru a-mi face cumpărături, îmi era foame, nu știam că trebuie să am la mine declarația, că de obicei eu mănânc la restaurant, nu fac mâncare pentru că nu am timp și acum sunt nevoit să-mi gătesc, m-a oprit Poliția, mi-a dat amendă, îmi asum, o merit, o să plătesc!”, a spus Jador de la Puterea Dragostei, recunoscând că, în plină pandemie de coronavirus, nu este la curent cu noile reglementări.