„Așteptați jihadul atunci” Marius Elisei răspunde acuzațiilor făcute de Oana Roman, după despărțire. Vedeta a declarat recent că nu el se implică în creșterea Isabelei: „Mă bufnește și râsul”

În urmă cu o zi, Oana Roman a răbufnit în mediul online, acolo unde a dezvăluit tuturor că Marius Elisei refuză să își vadă fetița și, de asemenea, că nu contribuie în niciun fel la creșterea micuței. Ulterior, vedeta a recunoscut că este pe deplin conștientă de faptul că va naște numeroase controverse în urma acestor declarații, însă este pregătită să și le asume pe deplin.

Se pare că, din punctul de vedere al lui Marius Elisei, lucrurile ar sta cu totul altfel. Iată ce a avut de spus fostul soț al Oanei Roman!

În urma mesajului postat despre fostul său soț, Oana Roman a mai mărturisit că nu mai există nicio cale de reconciliere între ei doi și că va încheia legătura cu tatăl copilului ei, însă Marius Elisei nu este de aceeași părere.

„Totul bine! Marius mi-a spus că va avea grijă și timp să se vadă cu Isa când se va stabiliza. Deocamdată nu are timp și nici posibilitate să o vadă, nici să contribuie cu nimic la creșterea ei. Din punctul meu de vedere orice comunicare s-a încheiat.”, a spus Oana Roman pe Instagram.

Marius Elisei, prima reacție după declarațiile controversate ale fostei sale soții

La polul opus, Marius Elisei susține că nu este în temă cu declarațiile fostei sale soții și că, în realitate, vorbește cu fiica sa la telefon des, însă că refuză să mai ia la cunoștință ceea ce scrie fosta sa soție în mediul

online.

În același timp, Marius Elisei a menționat că nu reușește să găsească motivul pentru care Oana Roman își expune toată viața personală în mediul online.

„Nu am observat ce a scris pe Instagram. Nu am stat să citesc că nu vreau să mă mai încarc cu nimic. Mă bufnește și râsul, mă rog, e treaba ei, să spună ce vrea, să scrie ce vrea, ea scrie, ea răspunde. Ea știe de ce a scris chestia asta! Așteptați jihadul atunci. Ea ar trebui să răpundă, să zică exact ce a vrut să spună. Nu am ce să zic! Vorbesc la telefon cu ea, normal (n.r. cu fiica). Întrebați-o pe ea de ce scrie chestiile astea. De ce să stai să scrii totul pe rețelele de socializare?”, a spus Marius Elisei, conform Spynews.