Atacatorul lui Laurette lovește din nou! I-a făcut avansuri Andreei Podărescu: „Acest domn mi-a scris de două ori”

Bărbatul care a agresat-o pe Laurette într-o cameră de hotel din centrul Capitalei vrăjește o nouă vedetă pe rețelele de socializare. Se pare că acesta a pus ochii pe o altă brunetă focoasă din showbiz.

Este vorba despre Andreea Podărescu, cunoscută pentru formele ei volupstoase, fiind o apariție greu de trecut cu vederea. Nici măcar agresorul lui Laurette n-a putut.

Andreea Podărescu povestește că acesta i-a scris în urmă cu doi ani, în 2019, însă ea a făcut descoperirea recent. Vedeta spune că nu i-a răspuns niciodată la avansuri.

O altă vedetă abordată de agresorul lui Laurette

Se pare că bărbatul care în urmă cu câteva săptămâni a batut-o pe focoasa mulatră din lumea mondenă, Laurette, umblă numai după femei cunoscute și cu forme apetisante. Se pare că vedeta a fost doar una dintre cele care i-au căzut în plasă, din păcate. Acum, o altă vedetă povestește că a fost abordată de acest bărbat în urma cu doi ani. Andreea Podărescu susține că agresorul lui Laurette i-a făcut avansuri pe rețelele de socializare, dar ea nu i-a răspuns niciodată la mesaje.

Frumoasa brunetă a făcut descoperirea recent.

„Spre surprinderea mea am descoperit că m-a abordat și pe mine în 2019, cu niște complimente și, totodată, cu o invitație. Ideea este că eu nu prea răspund mesajelor pe care le primesc pe Facebook, mai cu seamă din partea persoanelor pe care nu le cunosc. Acest domn mi-a scris de două ori, dar nu am răspuns niciodată'', a declarat Andreea.

Andreea Podărescu: „P e Facebook figurează cu un alt nume”

Pentru că prima dată a văzut că nu este băgat în seamă, acesta și-a mai încercat norocul încă o dată. I-a făcut complimente și a invitat-o să se întâlnească cu el, sperând că o va îndupleca pe brunetă, însă aceasta nu s-a arătat interesantă. Andreea Podărescu spune că agresorul se folosește de un alt nume pe rețelele de socializare.

„Nici nu cred că i-am văzut mesajele până când am fost anunțată că sunt și eu prietenă pe Facebook cu el. Habar nu aveam, mai cu seamă că pe Facebook figurează cu un alt nume și chiar nu aveam de unde să știu că este el. Eu nu am răspuns niciodată, nu am făcut nicio legătură, nu l-am văzut niciodată, dar m-au surprins și pe mine mesajele pe care mi le-a trimis. Mi s-a adresat cu o invitație și mi-a făcut niște complimente'', a mai spus Andreea Podărescu.