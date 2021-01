Andreea Podărescu a trecut prin clipe de coșmar. Ce relație are bruneta cu tatăl copilului ei: „Eu nu am nevoie de nimic de la el”

In articol:

Andreea Podărescu a trecut prin clipe de cosmar, iar cel care a facut-o să treacă prin aceste momente groaznice este chiar fostul ei iubit și tatăl copilului ei. Despărțirea dintre ei nu a fost una plăcută, ci a iscat un adevărat război, iar acum bărbatul nici nu vrea să audă de propriul copil.

Frumoasa brunetă suferă acum și nu prentru că ar mai vrea să se împace cu tatăl copilului ei, cu care a avut o relație de mai bine de 4 ani. Cel mai mare regret al vedetei este că fiul ei nu-și va cunoaște niciodată tatăl, însă acesta nu vrea să aibă vreo legătură cu cel mic.

Andreea Podărescu și fostul iubit, la cuțite

Bruneta a obținut custodia fiului ei, însă și bărbatul are dreptul de a-l vizita pe cel mic. Această hotărâre a fost luată de judecători chiar dacă tatăl micuțului a declarat că nu vrea să aibă de-a face cu el sau cu mama lui.

Citeste si: Faimosul creator de modă Givenchy a murit la vârsta de 91 de ani - libertatea.ro

Citeste si: Tichete cadou pentru cei vaccinaţi? Ce bonus ar putea primi angajaţii - bzi.ro

Vedeta dezvăluie care este relația cu fostul iubit și tatăl copilului ei [Sursa foto: Instagram]

Citeste si:Câți bani primește Andreea Podărescu pensie alimentară pentru fiul ei? Băiatul a ajuns la Terapie Intensivă, zilele trecute

„Avem drepturi egale amandoi ca și părinți. Eu am cerut custodie exclusivă când mi-am dat seama că el nu poate să fie un tată pentru băiețelul nostru, interesul lui față de el fiind fix 0. Din păcate nu am reușit acest lucru. Și deși are drept de vizită, el nu s-a interesat de copil. El a spus instanței că nu vrea să audă de acest copil și că nu îl interesează nici măcar ce are de mâncare”,a declarat Andreea, pentru Antena Stars.

„Vreau să suplinesc lipsa tatălui”

Andreea Podărescu este o mamă singură, care își crește copilul fără niciun fel de ajutor. Cu regret, vedeta a dezvăluit că fiul ei nici nu-l cunoaște pe omul care îi este tată. Mai mult decât atât, bărbatul nu vrea să audă niciun detaliu legat de fiul lui.

„Eu nu am nevoie de nimic de la el. Băiatul meu nici măcar nu îl mai cunoaște. Penteru el contează în viața asta decât banii. El a cerut în instanță să plătească o pensie alimenatră de doar 400 de lei. A recunoscut că nu s-a mai ocupat de copil pentru că a vrut să se ocupe de partea lui spirituală. Eu vreau să-i ofer acestui copil totul și să suplinesc lipsa tatălui, pentru că el a trecut prin niște traume”, a mai povestit aceasta.