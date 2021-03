Au apărut măștile de protecție doar pentru nas! Cum arată și ce spun specialiștii despre ele

In articol:

Au apărut măști de protecție doar pentru nas! Oamenii le pot purta în timp ce mănâncă.

Cercetătorii din Mexic au prezentat o mască COVID-19 pe care oamenii o pot purta doar peste nas, atunci când mănâncă. Masca de nas se poartă pe sub masca normală de protecție. Acest tip de mască arată la fel ca masca pe care deja o cunoaște toată lumea, sistemul de prindere fiind la fel.

În timp ce mai multe persoane susțin că este o idee extrem de bună, altele susțin că cei care le poartă arată ca niște clovni.

"Cu greu o invenție nouă, clovnii le poartă de ani de zile", a postat un utilizator.

Până astăzi, 25 martie, pe teritoriul României, au fost confirmate 919.794 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19).

În urma testelor efectuate la nivel național, față de ultima raportare, au fost înregistrate 6.651 cazuri noi de persoane infectate cu SARS – CoV – 2 (COVID – 19), acestea fiind cazuri care nu au mai avut anterior un test pozitiv.

În intervalul 24.03.2021 (10:00) – 25.03.2021 (10:00) au fost raportate 140 de decese (78 bărbați și 62 femei), ale unor pacienți infectați cu noul coronavirus, internați în spitalele din Alba, Argeș, Arad, Municipiul București, Bacău, Bihor, Bistrița-Năsăud, Brăila, Botoșani, Brașov, Buzău, Cluj, Caraș-Severin, Constanța, Covasna, Dâmbovița, Dolj, Gorj, Galați, Hunedoara, Harghita, Ilfov, Ialomița, Iași, Mehedinți, Maramureș, Mureș, Neamț, Olt, Prahova, Sibiu, Sălaj, Satu Mare, Suceava, Tulcea, Timiș, Vâlcea, Vrancea, Vaslui.

Dintre acestea, 3 decese au fost înregistrate la categoria de vârstă 30-39 ani, 4 decese la categoria de vârstă 40-49 ani, 16 decese la categoria de vârstă 50-59 ani, 36 decese la categoria de vârstă 60-69 ani, 39 decese la categoria de vârstă 70-79 ani și 42 decese la categoria de peste 80 de ani.

Researchers in Mexico have designed a 'nose-only mask' which they say protects you while eating and drinking pic.twitter.com/juzIGAhSrP