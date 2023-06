”Au sesizat niște riscuri” Ce i s-a întâmplat lui Theo Rose cu puțin timp înainte de a naște. Artista și Anghel Damian au fost nevoiți să ia rapid o decizie radicală

In articol:

Theo Rose și Anghel Damian au devenit părinți pentru prima dată chiar astăzi, 14 iunie, la primele ore ale dimineții.

Vedeta a adus pe lume un copil perfect sănătos, apoi tot ea a fost cea care a dat prima vestea nașterii lui Sasha, băiatul ei.

Theo Rose a născut prin cezariană

Ulterior, prietenii și familia au trimis și ei public mesaje pentru Sasha, noul bebeluș al lumii mondene. Despre el vorbind chiar și Lia Bugnar, dar și Nea Marin.

Însă, după ce situația s-a mai calmat și mama a avut timp să se bucure de primele momente cu fiul ei, Theo Rose a intrat în direct, în emisiunea lui Cătălin Măruță, și a dat toate detaliile celei mai importante zile din viața sa.

Așa s-a aflat că, deși timp de nouă luni s-a pregătit să-și aducă primul copil pe lume pe cale naturală, ulterior planurile s-au schimbat radical.

Chiar înainte de a naște, doctorii i-au sugerat mămicii că ar fi bine pentru copil să schimbe modalitate de a-l aduce pe lume.

Astfel pentru a evita anumite riscuri, care erau preconizate în situația dată, Theo Rose și Anghel Damian au luat decizia, alături de echipa medicală, că o naștere prin cezariană ar fi cea mai potrivită pentru mamă și copil.

Așa a și fost, căci Theo Rose spune că ea și Sasha se simt foarte. Fericirea este la cote maxime și spune că abia când și-a strâns copilul în brațe a înțeles ce este iubirea adevărată și cum lumea întreagă s-a schimbat de la o simplă apropiere a lor.

”E cu totul altceva, eu mi-am imaginat momentul ăsta, dar nu se compară, când îl iei în brațe ești pe altă lume. Sunt brici, nici nu mă așteptam, foarte bine, nici nu visam că o să fie așa bine. Sunt fericită tare, a început să gângurească pe aici. Cred că tata o să zică prima dată, din ce am văzut are ochii lui. 9 și 17 minute a fost ora exactă a nașterii, am născut prin cezariană în cele din urmă pentru că așa mi-a indicat doamna doctor. Eu nouă luni m-am pregătit să nasc natural și cu puțin timp înainte au sesizat niște riscuri și a trebuit să luăm o hotărâre ca să fie bine pentru copil. E mare, e zdravăn, e înalt ca taică-su. A fost o sarcină relaxată și o naștere la fel, am avut o liniște pe care nu mi-am imaginat că o s-o am. E bine, ne descurcăm cu toate”, a spus Theo Rose, cu lacrimi în ochi, în emisiunea lui Cătălin Măruță.