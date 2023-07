”Au spus că trebuie să fiu operată de urgență pe creier” Ana Baniciu, întâmplarea care ar fi putut să îi fie fatală. Tatăl ei a fost cel care a transportat-o la spital: „Era terminat”

In articol:

Ana Baniciu este o una dintre vedetele care aleg să-și împartă părți din viață cu fanii. Astfel că lucrurile bune sau mai puțin plăcute ajung să fie publice, unele chiar să șocheze.

În categoria celor din urmă se încadrează și cele mai recente mărturisiri făcute de Ana Baniciu.

Pe TikTok, acolo unde artista a decis să lanseze programul „storytime”, a vorbit despre un moment al vieții care ar fi putut să îi fie fatal.

Citește și: „E destul de dificil” Cu ce problemă se confruntă Ana Baniciu și iubitul cu puțin timp înainte de nuntă. Artista a preluat frâiele, după ce Edy Kovacs a fost nevoit să plece de acasă

Ana Baniciu s-a lovit puternic la cap, în copilărie

Cântăreața a spus că este vorba despre singura boacănă pe care a făcut-o pe vremea când era doar un copil.

În anii 2000, își amintește blonda, o vacanță cu părinții și prietenii s-a transformat într-un coșmar. Și asta pentru că o căzătură ce se credea a fi una banală, ar fi putut să îi pună viața în pericol.

Conform spuselor sale, Ana Baniciu a căzut din pat, a spart un pahar și s-a lovit puternic de podea. Doar că, surprinzător sau nu, nu și-a spart capul, dar, chiar și așa, consecințele au urmat.

Citeste si: Negii sau verucile: tipuri si tratament

Citeste si: Imagini cu Hunter Biden dezbrăcat, într-o audiere la Camera reprezentanților. Ar fi beneficiat de servicii sexuale| VIDEO- stirileprotv.ro

Citește și: „Se întâmplă o mare bucurie în viața noastră” Ana Baniciu și Edy Kovacs, fericiți peste măsură înainte de nuntă! Artista a dat vestea neașteptată

„În anul 2000 aveam șase ani și eram la munte, la prietenii noștri cei mai buni de familie și la fetele lor, cu care petreceam foarte mult timp. Maică-mea a avut treabă la București, eu am rămas cu taică-meu acolo după Crăciunul și Revelionul petrecute tot acolo. Și a zis taică-meu că mai rămânem acolo și eu nu voiam să mă despart de copii. Nu știu de ce și cum, ei bine, noi dormeam în niște paturi suprapuse. Patul suprapus nu avea bară din aia care să te țină, în caz că noaptea cazi și… am căzut. Am căzut noaptea în timpul somnului, practic, în timp ce dormeam. Ce a urmat a fost nasol. În căzătura mea am spart și un pahar. Erau destul de înalte paturile suprapuse, erau din lemn masiv. În mod curios, nu mi-am spart capul să curgă sânge, deși impactul a fost foarte puternic”, a spus Ana Baniciu, pe contul personal de TikTok.

Pe momentul totul a fost ok, s-a bucurat că nu și-a spart capul, dar a doua zi avea să fie un dezastru. Și asta pentru că, în urma loviturii la cap, starea ei de sănătate s-a înrăutățit. Motiv pentru care, speriat, tatăl a urcat-o în mașină și a adus-o la București.

Ulterior, alături de ambii părinți, a ajuns de urgență la spital, acolo unde a primit o veste terifiantă: trebuia să fie operată pe creier.

Ana Baniciu, întâmplarea care ar fi putut să îi fie fatală [Sursa foto: TikTok]

Citeste si: „Aștept să moară de patru ore, dar nu se mai stinge.” Noi detalii ies la iveală în cazul Danei Roba! Daniel Balaciu, discuție halucinantă cu puțin timp înainte să sune la Salvare- kfetele.ro

Citeste si: Calendar ortodox 20 iulie 2023: Sărbătoare mare azi! Cine a fost Sf. Ilie și ce tradiții este bine să respectăm în această zi?- stirilekanald.ro

Citeste si: Motivul pentru care Camelia Potec a ținut sarcina ascunsă. Cum a aflat soțul ei că este însărcinată- radioimpuls.ro

Citește și: „Nu prea mă regăsesc” Ana Baniciu a vorbit abia acum despre asta! A recunoscut, fără ocolișuri: „Realitatea este alta”

La decizia părinților, vedeta nu a fost operată, însă a fost nevoită să petreacă două săptămâni în spital, urmând un tratament medicamentos.

Iar în urma ultimelor investigații, din fericire, Ana Baniciu a primit un rezultat pozitiv: nu mai exista niciun pericol la nivelul creierului, tratamentul primit făcându-și cu brio efectul.

„A doua zi m-am trezit vomitând, nu am mai cooperat așa cum cooperam. Eram foarte bleagă, dormeam non-stop. Taică-meu s-a speriat, evident, s-a urcat în mașină, a venit la București. I-a spus la interfon mamei să coboare, eu eram întinsă în mașină pe bancheta din spate. Taică-meu era terminat. Am ajuns la Floreasca și acolo mi s-a făcut un CT. Medicii au spus că, din cauza impactului foarte puternic, am un hematom lângă creier și trebuie să fiu operată de urgență pe creier, adică să mă chelească și să mă taie. Aici mi-am dat seama ce responsabilitate are un părinte. Nu a fost nicio repercusiune. Am stat două săptămâni în spital. M-au ținut pe antibiotice, nu mai știu ce mi-au dat în perioada aia. Cert este că părinții au ajuns la concluzia că e mult mai riscant să mă opereze decât să nu mă opereze. După șase luni, am fost la Timișoara, am făcut RMN-ul și nu mai aveam nimic. Eram curată ca lacrima”, a mai adăugat artista.