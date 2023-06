„E destul de dificil” Cu ce problemă se confruntă Ana Baniciu și iubitul cu puțin timp înainte de nuntă. Artista a preluat frâiele, după ce Edy Kovacs a fost nevoit să plece de acasă

In articol:

Ana Baniciu este una dintre cele mai cunoscute și îndrăgite cântărețe din țara noastră. Vedeta trăiește o frumoasă poveste de dragoste alături de viitorul său soț, Edy Kovacs. Cei doi au decis să înceapă un nou capitol important din viața lor, motiv pentru care și-au achiziționat o locuință.

Însă, până când Ana Baniciu și iubitul său își vor vedea visul cu ochii va mai dura ceva deoarece cei doi au achiziționat o locuință care a fost construită acum aproape 100 de ani. Tocmai din acest motiv, au început deja renovările, iar acum artista stă mai mult pe șantier.

Ana Baniciu, pe șantier, atunci când iubitul său este plecat cu afacerile [Sursa foto: Facebook]

Ana Baniciu, pe șantier când iubitul său este plecat

Artista a mărturisit că pentru următoarea perioada se va ocupa de supravegherea construcțiilor, întrucât Edy Kovacs este plecat pe litoral, acolo unde are mai multe afaceri. Cu toate acestea, iubitul său va veni ori de câte ori este nevoie pentru a o ajuta, dar și pentru a verifica dacă totul este perfect

„În perioada asta trebuie să mă ocup eu pentru că iubitul meu e plecat din București în perioada verii, căci de ani de zile are un business la mare și o să mă ocup eu, dar când vor fi situații importante va veni el să verifice, să vadă dacă e totul în regulă.”, a spus Ana Baniciu pentru Spynews.ro.

Îndrăgita cântăreață este extrem de fericită și nerăbdătoare pentru noua lor casă, mai ales că este o locuință cu o istorie foarte îndelungată și frumoasă. Însă acest lucru cere și foarte multe sacrificii deoarece lucrările au început de la 0, chiar de la structură.

Mai mult decât atât, până la finalul acestui an, cei doi speră să fie deja mutați în noua lor casă și să se bucure de timpul minunat petrecut împreună.

„E o casă potrivită pentru noi, e o casă foarte frumoasă, cu o istorie foarte frumoasă. E un proiect îndrăzneț pentru că e destul de dificil să te bagi în chestia asta, e mai greu să refaci o casă decât să o construiești de la 0. Acum suntem la capitolul structură, deci am început de la 0. Probabil la finalul anului cel mai probabil casa va fi gata, așa ne-am propus.”, a mai spus vedeta pentru sursa menționată anterior.

Când se vor căsători Ana Baniciu și Edy Kovacs?

Artista și partenerul său de viață sunt logodiți de doi ani, însă au fost nevoiți să amâne nunta din cauza unui eveniment tragic petrecut în familie, mai precis, moartea mamei Anei Baniciu. Cei doi au hotărât să mai aștepte pentru o perioadă, însă au mărturisit că sunt spontani când vine vorba de astfel de momente.

Ana Baniciu a ales deja rochia de mireasă, dar și locația pentru petrecere. Își dorește o nuntă ceva mai atipică, însă nu sunt deloc stresați din acest punct de vedere, ci doar așteaptă marele eveniment.

„Pur și simplu suntem foarte spontani și aparent suntem un cuplu de viitori miri care nu sunt deloc stresați, suntem foarte relaxați, noi căutăm o locație și am găsit într-un final locația pe care ne-o doream și am zis gata, facem nunta. Am vrut o locație mai inedită, ceva mai special pentru că vrem să facem o nuntă mai atipică. Da, voi avea rochie de mireasă, o și știu și urmează să ne apucăm de ea. Va fi surpriză!”, a mărturisit Ana Baniciu pentru aceeași sursă.