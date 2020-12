Augustin Viziru a dezvăluit ce va face cu premiul în valoare de 50.000 de euro, câștigat la ”Ferma”

Augustin Viziru a câștigat marele premiu al competiției ”Ferma Orășeni vs Săteni”

Augustin Viziru a câștigat marele premiu al competiției ”Ferma Orășeni vs Săteni”, în valoare de 50.000 de euro. Actorul a devăluit ce va face cu banii pe care i-a câștigat.

In articol:

Augustin Viziru a câștigat marele premiu al competiției ”Ferma Orășeni vs Săteni”[Sursa foto: ferma.protv.ro]

Augustin Viziru îi dedică trofeul fetiței lui, care a împlinit trei luni. Artistul susține că îi va fi alături și colegei sale de concurs, Elena, care a terminat competiția pe locul doi.

Citeste si: Incredibil! Ce a ajuns să facă Augustin Viziru după ce a devenit tată? Mulți bărbați nici nu vor să audă de așa ceva

Citeste si: Gigi Becali, în alertă! Cel mai mare duşman din viaţa lui loveşte din nou. E oficial acum - evz.ro

Citeste si: Imagini de coşmar din Spitalul Județean Reșița! Pacienţi pe jos şi mizerie de nedescris - bzi.ro

„Suntem amândoi câștigători. De când am intrat în concursul ăsta a fost alături de mine. Ea a câștigat foarte mult. Și mă bucur tare mult pentru ea. O să fiu alături de Elena atunci când va avea nevoie”, a spus Augustin Viziru.

„Mă bucur că după 5 ani de frustrări am reușit să iau trofeul. Astăzi, fetița mea a împlinit 3 luni, iar acest trofeu este pentru ea”, a mai spus Augustin Viziru.

Citeste si: Fiul lui Lucian Viziru e campion al Germaniei la tenis! Fratele lui Augustin Viziru știe ce va face cu banii: vrea să cumpere Steaua de la Gigi Becali

Augustin Viziru a câștigat marele premiu al competiției ”Ferma Orășeni vs Săteni”[Sursa foto: ferma.protv.ro]

Augustin Viziru a dezvăluit ce va face cu premiul

Actorul a declarat că va cheltui banii strict pentru familie, mai ales că a apărut și copilul în viața lui și a iubitei sale.

”Îl voi aduce în familie, desigur. Am muncit foarte mult pentru acest premiu și voi cheltui acești bani strict pentru familie, pentru oamenii care contează în viața mea. Decizia a fost luată de mine și de iubita mea, deoarece era un moment important în viața noastră, fiind chiar după nașterea Mariei. Ea m-a încurajat și mi-a spus că este șansa mea la revanșă și că mi-ar părea rău dacă voi rata această ocazie”, a declarat actorul.

”Nu am slăbit foarte multe kilograme, undeva la 5 kg. Începusem să slăbesc dinainte să plec în competiție și deja am cu 22 kg mai puțin. Cel mai greu într-un joc de felul acesta, fiind un joc de socializare, este partea de a interacționa cu oamenii, în condiții grele. Fiecare are un comportament, temperament și când ieși din zona de confort, orice te deranjează. Orice mic detaliu face diferența și poți ajunge într-o postură foarte neplăcută”, a mai spus câștigătorul de la Ferma.