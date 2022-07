Aurelian Temișan a trecut prin cel mai greu moment din viața lui chiar pe scenă. Actorul a fost dărâmat: „Vei juca comedie cu drama în suflet”

In articol:

Aurelian Temișan este unul dintre cei mai apreciați actori din țara noastră. De ani de zile, artistul aduce zâmbete pe fețele a mii de spectatori prin rolurile pe care și le însușește pe scenă.

Chiar dacă mereu apare în fața fanilor săi cu o atitudine bună și mereu răspândește o energie pozitivă, în cei 33 de ani de carieră, Aurelian Temișan nu a avut parte doar de momente plăcute

pe scenă.

Aurelian Temișan a trecut prin cel mai greu moment din viața lui chiar pe scenă. [Sursa foto: Facebook]

Drama pe care a trăit-o Aurelian Temișan chiar pe scenă

După mai bine de trei decenii în care a jucat sute de roluri și i-a încântat pe români cu prestațiile sale, Aurelian Temișan a rupt tăcerea și a vorbit despre partea neplăcută a meseriei.

Actorul a dezvăluit faptul că a fost nevoit să joace într-o comedie la doar câteva ore după ce a aflat cea mai neagră veste din viața lui.

Temișan a spus că cel mai greu moment din toată cariera lui a fost acela în care a trebuit să continue să-și joace rolul și să îi facă pe oameni să râdă, chiar dacă în sufletul lui erau doar lacrimi. Artistul a mărturisit că cea mai dureroasă zi a fost aceea în care a murit mama lui. Chiar dacă era sfâșiat de durere, Temișan nu și-a lăsat colegii la greu, a dat dovadă de foarte mult profesionalism și a continuat spectacolul de parcă nimic nu s-ar fi întâmplat.

„Aici nu am cum să uit. Cea mai grea a fost într-o dimineață de marți, cred, când la 10 și jumătate am primit vestea că am pierdut-o pe mama și seara aveam mare comedie de jucat pe scenă. Am primit un mesaj de la regizorul de spectacol, care mi-a zis: “Diseară vei trece ultimul prag al actorului, vei juca comedie cu drama în suflet.” A trebuit să fac asta pentru că artistul când urcă pe scenă se creează o magie, se uită. Uiți tot și te dedici actului respectiv. Nimeni nu știa, în afară de cei de pe scenă, că eu treceam prin ce treceam. Cei din sală, în schimb, s-au bucurat de comedie ca în alte zile în care jucasem și nu aveam nicio problemă. Deci, iată, sunt și astfel de momente’’, a declarat acesta pentru EGO.ro.