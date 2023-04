Aurora și Săndel Mihai, secretele unei povești de iubire de peste 15 ani. Muzica, una dintre pasiunile care alungă orice grijă | EXCLUSIV

In articol:

Aurora și Săndel Mihai împacă perfect viața de pe scenă cu povestea de iubire pe care o trăiesc.

Fratele Andrei Măruță și soția lui sunt căsătoriți de 15 ani și problemele au stat departe de mariajul lor.

Doi artiști extrem de talentați, dar și foarte discreți când vine vorba de viața personală, Aurora și Săndel Mihai au povestit, pentru WOWnews, care sunt secretele din cuplu și mai ales cum muzica îi ajută să treacă peste orice probleme.

Recent, cei doi artiști au făcut și o schimbare în plan profesional, iar anul trecut au trecut de la muzica populară la muzică de petrecere, pregătind o serie de colaje ce au adus multă bucurie în inimile fanilor. Fratele Andrei Măruță și soția nu sunt însă singurii talentați din familie, căci fiul lor i-a surprins în mod plăcut recent, atunci când le-a arătat cât de frumoasă este vocea lui.

Aurora și Săndel Mihai, o căsnicie de poveste

Aurora și Săndel Mihai sunt împreună de peste două decenii, iar în urmă cu 15 ani și-au unit destinele. Cei doi artiști formează un cuplu în viața personală, dar și pe scenă.

Povestea lor de iubire a fost una discretă, trăită departe de scandaluri și mai ales de lumina reflectoarelor.

Sunt unul dintre cele mai longevive cupluri din showbiz așa că o serie de povești din relație au fost împărtășite pentru WOWnews, chiar înainte de Paște.

În 2023, Aurora și Săndel Mihai aniversează 15 ani de căsnicie și se pregătesc încă de pe acum de ziua în care vor celebra nunta de argint.

"Anul acesta facem 15 ani de căsătorie. Sunt 15 ani de căsătorie în acte, dar noi avem mai mult împreună, am trecut practic de mult de nunta de argint, dar da căsătoriți în acte suntem de 15 ani", au explicat cei doi.

Aurora și Săndel Mihai [Sursa foto: Facebook]

Muzica, cheia fericirii în relația dintre Aurora și Săndel Mihai?

Talentul nu lipsește nici de o parte și nici de cealaltă așa că muzica joacă un rol extrem de important în relația dintre Aurora și Săndel Mihai. Fratele Andrei Măruță și soția lui se bucură ori de câte ori au șansa se muzică, merg la operă și inclusiv dansează acasă pe numeroase piese de dragoste.

"Mie îmi plăcea foarte mult piesa You Raise Me Up. Mi s-a părut că ne reprezintă. Acum ne plac multe că sunt multe piese de dragoste", a mărturisit Aurora.

La rândul său, Săndel Mihai a povestit că în casa lor muzica este extrem de importantă. Nu se bucură doar să o asculte, ci și să danseze așa că genurile pe care le apreciază cei doi soți extrem de variate.

"Noi să știi, nu stăm numai să ascultăm. Noi și dansăm, deci avem multe genuri și piese. Ne plac și concertele de operă și operetă. Mergem în mod frecvent la filarmonică. Am fost și în America la Bruno Mars. Am văzut-o și pe Celine Dion", a mărturisit Săndel.

Călătoriile în toată lumea sunt și ele la ordinea zilei în cuplu, mai ales că cei doi sunt nevoiți adesea să plece peste tot prin țară sau prin Europa, prin prisma meseriei pe care o au. Aurora a povestit că sunt doar câteva locuri de pe glob unde nu au ajuns încă.

"Prin prisma meseriei am văzut trei sferturi din globul pământesc. Am mers în Europa aproape toată, în Australia încă nu am mers, dar sperăm să ajungem și acolo. Ne place să călătorim, să cunoaștem oameni și locuri, să mâncăm din tot ce e reprezentativ țării respective", a mai spus Aurora.

Aurora și Săndel Mihai [Sursa foto: Facebook]

Cum au petrecut Aurora și Săndel Mihai Paștele

Pentru cei doi artiști, Paștele se petrece în familie, mai exact printre cei 30 de membrii ai acesteia. Nu lipsesc bucatele tradiționale, dar nici vizitele la rude ce se realizează în special în cele trei zile sfinte.

"Suntem doar familia, vreo 30 de persoane. Toți facem câte ceva acasă și la toți se gătește foarte bine. Prăjitura renumită e durere, am promovat-o în nenumărate emisiuni. E mare concurență, dar nimeni nu o face așa bună ca soacra mea.

O prepară cu trei foi din bezea, ți se topește în gură. Toate o fac bună, dar soacra mea e mai meticuloasă la prăjitura aceasta.

Mama în schimb face cele mai bune sarmale din lume. La noi în Ardeal se mănâncă sarmalele cu cozonac", a dezvăluit Aurora.

