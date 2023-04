Sora Monicăi Odagiu, rugată să intervină! Ce a apărut pe contul actriței la o săptămână de la accidentul în care a fost implicată, în care un bărbat și-a pierdut viața: "Mi se pare crunt, inuman"

In articol:

În urmă cu circa o săptămână, Monica Odagiu a fost implicată într-un grav accident rutier, în care Alexandru, un bărbat de 35 de ani, și-a pierdut viața într-un mod tragic. Actrița a trecut prin clipe greu de imaginat, însă, cu toate acestea, și-a găsit puterea necesară, după câteva ore de la cumplitul incident, să scrie în mediul online un mesaj prin care își exprimă profundul regret cu privire la moartea tânărului și, de asemenea, le-a explicat admiratorilor ei că nu are nicio vină în

tot acest incident, trăind în acele clipe un real șoc.

În urma mesajului postat în mediul online de către Monica Odagiu, internauții s-au împărțit în doua tabere, respectiv cei care și-au arătat toată susținerea și empatia față de Monica Odagiu și cei care au ales să o critice și să o judece în urma cumplitului accident. Din acest motiv, unii dintre ei s-au arătat chiar consternați din cauza faptului că Monica Odagiu are parte de un asemenea tratament dur din partea oamenilor în urma întâmplării nefericite prin care a trecut, în contextul în care actrița nu are nicio vină, făcând apel chiar la sora sa mai mare, Ana Odagiu, pentru a face „curățenie” printre comentarii.

„Sper din suflet ca sora ta să intre pe profil și să șteargă comentariile tuturor inteligenților de aici. Mi se pare crunt că după ce vei avea această întâmplare pe conștiință toată viața să mai vină și acești necunoscuți să judece. Nici măcar nu le pot dori lor să treacă prin ce treci tu. Bineînțeles, este crunt pentru cel care și-a pierdut viața și pentru apropiații săi, însă cu e ca și cum ai făcut vreun gest intenționat. Cred că în niciun caz, nimeni nu își dorește să conducă duminica și să facă un accident mortal. Mi se pare crunt ă fii pusă la zid și inuman. Niciunui om nu ar trebui să i se îngăduie să trăiască cu această povară pe umeri. Condoleanțe familiei celui pierdut, iar ție putere să te împaci cu tine.”, a fost comentariul de susținere venit din partea unei internaute.

De la momentul tragicului accident, sora Monicăi Odagiu, Ana Odagiu, a ales să nu intervină în vreun fel și să nu ofere nicio declarație în acest sens. Tot ceea ce a postat în mediul online în ultimele zile a fost strict legat de sfera profesională.

Prima reacție a Monicăi Odagiu după cumplitul accident

La câteva ore distanță de accidentul cumplit, în urma căruia Alexandru și-a pierdut viața, Monica Odagiu a revenit pentru admiratorii ei cu un mesaj prin care să îi pună la curent cu starea sa după teribilul eveniment petrecut. Actrița a menționat că lumea i-a fost total dată peste cap în urma accidentului și că, de asemenea, a fost pusă în fața unei situații în care nu a mai putut face nimic pentru a evita targedia.

„Astăzi am trăit o experiență tragică, fiind pusă într-o situație în care efectiv nu am mai avut ce să fac decât să privesc neputincioasă cum se stinge un om în fața mea, deși am încercat să evit acest tragic eveniment. Sunt traumatizată pentru că nu îmi ies din minte acele clipe teribile în care acel om s-a stins și nu doresc nimănui să treacă prin asta. Îmi cer scuze tuturor celor care așteptau o reacție imediată din partea mea, dar vă rog să mă credeți că în acele momente nu am fost în stare.”, a scris actrița pe Instagram.