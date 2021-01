Andra, ne-ai lăsat pe toți ”mască”! Cântăreața și-a făcut cumpărăturile, alături de fetița ei, ca orice mamă obișnuită, într-un extrem de aglomerat hipermarket din Capitală VIDEO EXCLUSIV

In articol:

Andra a început anul la cumpărături, și nu singură, ci însoțită de micuța Eva, dar și de sora ei. Sub masca care-i acoperă mai bine de jumătate din chip, Andra Măruță e deghizată perfect pentru a face cumpărăturile în liniște, fără ca fanii s-o recunoască ușor.

Andra cu Eva si sora ei, la cumparaturi

Iar soția lui Cătălin Măruță chiar are o listă lungă de cumpărături, ca o adevărată gospodină. Norocul ei că are ajutor de nădejde, în micuța Eva care e nedezlipită de mama ei și atentă la fiecare vitrină. Inițial, am crezut că e curioasă doar la cutia de unde Andra a luat mai multe băuturi dulci, preferate de copii, dar micuța Eva s-a dovedit a fi la fel de atentă și la rafturile unde era carnea, dar și la raionul de lactate, unde a ales chiar ea, probabil produsele preferate.

În timp ce Eva colinda magazinul alături de Andra, mătușa ei era cea care a rămas responsabilă cu plimbatul căruciorului plin de cumpărărturi.

Eva, fata Andrei, dansează și se distrează la cumpărături

La final, în timp ce încărca pungile la casa de marcat, Andra Măruță cu ochii după Eva care începuse să danseze, a observat și paparazzi. Și amuzată că aceștia au recunoscut-o le-a zâmbit și le-a făcut de câteva ori cu mâna în semn de salut.

Într-un final, cu pungile pline de bunătățuri, Andra, sora ei și Eva s-au îndreptat spre casă, unde probabil așteptau bărbații familiei, flămânzi.

Andra provine dintr-o familie numeroasă: mai are un frate și două surori

Andra provine dintr-o familie numeroasă, frumoasa cântăreață are un frate și două surori. Dacă pe fratele Andrei îl știe toată lumea, Săndel Mihai fiind și el artist, despre Diana și Aura se știu mai puține lucruri. Diana are în grijă un centru de bătrâni din Câmpia Turzii, iar Aura este cosmetician si maseur la un centru de înfrumusețare tot din Câmpia Turzii, cele două surori ale Andrei locuind și acum în orașul natal.