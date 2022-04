Autoritățile promit că Elena Udrea va avea parte de toate condițiile în penitenciarul din România: „Dacă nu e satisfăcută de televizorul primit, poate primi altul pe care și-l dorește"

In articol:

O instanță din Sofia a decis ca Elena Udrea să fie extrădată în România pentru a-și ispăși pedeapsa de 6 ani de închisoare cu executare în dosarul „Gala Bute”.

Judecătorii bulgari au considerat că sunt îndeplinite toate condițiile pentru extrădare și au aprobat cererea făcută de autoritățile române și au decis ca fostul ministru al Turismului să fie adusă în România.

Fostul ministru a mai stat în spatele gratiilor în trecut la Penitenciarul de Femei Târgușor Nou, de acolo de unde a dezvăluit că a ieșit cu traume din cauza condițiilor groaznice în care a stat. De data aceasta, autoritățile competente promit că Elena Udrea va beneficia de toate condițiile.

Elena Udrea va beneficia de toate condițiile în închisoarea din România: „Va fi un deținut aparte”

Președintele Federației Sindicatelor din Administrația Națională a Penitenciarelor a dezvăluit care vor fi condițiile în care va fi cazată Elena Udrea, dacă își va ispăși pedeapsa de 6 ani într-o închisoare din România. Nu doar că va sta singură în celulă, ci va avea un televizor și acces la telefon oricând dorește, pentru a putea lua legătura cu apropiații.

„Ținând cont de faptul că Elena Udrea este o persoană cu vulnerabilități, având în vedere statutul, profesia și natura faptelor, va fi încarcerată individual sau cu deținute de același tip.

Dacă va face cerere, va primi din partea ANP un televizor pentru că trebuie asigurat dreptul la informare. Daca nu e satisfacuta de televizoru primit, poate primi, in baza unei cereri, un alt televizor pe care și-l dorește.

Telefon mobil nu va primi, pentru că introducreea telefoanelor mobile în penitenciare este interzisă, fiin infracțiune, dar va beneficia de dreptul de a lua legatura cu familia, cu prietenii, prin intermediul vizitelor, convorbirilor online sau telefonului fix din camerele de deținere”, a explicat Cosmin Dorobanțu, președintele Federației Sindicatelor din Administrația Națională a Penitenciarelor.

De asemenea, acesta a mai dezvăluit și că dacă va avea un comportament adecvat, atunci Elena Udrea ar putea să ispășească doar două treimi din pedeapsă. Totodată, ea va mai beneficia de apă caldă și toate dotările necesare.

„Ea poate sa sustina orice, dar pot sa va asigur ca Elena Udrea va fi cazata in conditii care sa ii asigure minimum cei 4 metri pătrați, va avea apa calda și dotarile necesare. Va fi un deținut aparte”, a mai precizat reprezentantul sindicaliștilor din ANP.

Elena Udrea ar putea ajunge din nou la Penitenciarul de Femei Târgușor Nou

După decizia instaței din Sofia, aceea de a fi predată autorităților Române, Elena Udrea ar putea să se întoarcă la Penitenciarul de Femei Târgușor Nou, locul în care a mai fost închisă în trecut și care a lăsat-o cu traume, așa cum a povestit ea în emisiunea lui Denise Rifai.

„Eu am trecut relativ bine peste momentul acela pentru că eram în mijlocul unei bătălii, știam cu cine mă lupt, știam cine îmi sunt adversarii, știam de ce mi se întâmplă lucrul acesta și eram acolo într-o etapă pe care o duceam în lupta aceasta cu sistemul pe care deja îl devoalasem. Deci nu am fost neapărat traumatizată pentru că aveam o miză. Ce mi se întâmpla mie avea o miză.

Mie îmi e foarte frică de insecte. Faptul că era plin de gândaci acolo era mai traumatizant decât faptul că nu aveam ușă la toaletă și oricând se putea întâmpla deschide ușa de la cameră și să fii văzută la toaletă de cei care vizitau celulele.

Mai degrabă traumatizant a fost faptul că am fost arestată odată cu Dorin Cocoș, cu Alin Cocoș. Noi am început relația exact cu 18 ani înainte. Deci am serbat 18 ani de relație în același loc, în arestul central, fiind și eu acolo, și el acolo, și Alin Cocoș”, a povestit Elena Udrea în emisiunea „40 de întrebări cu Denise Rifai”. CITEȘTE MAI MULT PE ACEST SUBIECT AICI .