Elena Udrea, mesaj emoționant din închisoare. Ce a spus despre fiica sa: „Avea cea mai mare nevoie de mine”

In articol:

Fostul ministru al Turismului trece prin clipe dificile, asta pentru că blonda de la Cotroceni a fost condamnată la șase ani de închisoare cu executare în dosarul ”Gala Bute”. De precizat este că în ziua de joi, 7 aprilie, Elena Udrea a încercat să fugă din țară, aceasta fiind prinsă pe teritoriul Bulgariei, la granița cu Grecia.

În cele din urmă aceasta a fost preluată de autoritățile bulgare și trimisă în arest, aflându-se și în prezent în închisoarea din Bulgaria.

Partenerul său de viață, Adrian Alexandrov, a mers în vizită la blondină, iar aceasta a avut rugămintea să transmită un mesaj în numele său pentru toți cei care o susțin și înțeleg că, de fapt, la mijloc ar fi vorba despre o ilegalitate, spune ea.

Elena Udrea: „Vă mulțumesc tuturor care ați înțeles că sunt arestată ilegal”

Prin intermediul partenerului său de viață, Elena Udrea a ținut să trimită un mesaj public tuturor persoanelor care o susțin și îi sunt alături în aceste momente. Blonda de la Cotroceni susține că este arestată ilegal, cu încălcarea Constituției României, dar și a deciziei CJUE.

Citeste si: Elena Udrea este pe cale de a se întoarce în România. Ce scăpare mai poate avea după decizia instanței din Bulgaria: „Dacă nu e definitivă, nu e deloc!”| EXCLUSIV

Mai mult decât atât, în mesajul său, Elena Udrea a amintit și de fiica sa, care acum trece prin drama de a fi lăsată singură de mama ei, acesta fiind momentul din viață când cea mică are nevoie de cea care i-a dat viață.

Citeste si: Pe ce dată pică Paștele în următorii 12 ani- kfetele.ro

Citeste si: Vestea tristă a zilei despre Saveta Bogdan. Să ne rugăm pentru ea..- bzi.ro

Totodată, fostul ministru al Turismului a vorbit despre episodul identic ce s-a petrecut în urmă cu câțiva ani, atunci când i-a dat naștere fetiței sale, iar după 12 zile de când o adusese pe lume, aceasta a fost luată de lângă micuța ei timp de trei luni.

În final, Elena Udrea a mai spus că întoarce toate gândurile bune către persoanele care o susțin în aceste momente.

“Va multumesc tuturor celor care ati inteles ca sunt arestata ilegal, cu incalcarea Constitutiei Romaniei si a Deciziei CJUE, deopotriva! Va multumesc tuturor celor care ma sustineti direct sau indirect, prin opiniile pe care le exprimati in mod public. Este nu doar cauza mea, ci si cauza apararii Constitutiei. I mplicarea voastra imi da putere sa trec peste acest greu moment si imi da speranta ca nedreptatea si nelegalitatea la care sunt supusa, vor lua sfarsit in curand. Le multumesc tuturor celor care se roaga pentru mine si fetita mea, un copil care trece prin drama de a fi lasata fara mama pt a doua oara! Pe cand avea doar 12 zile, m-au luat de langa ea timp de 3 luni… cand avea cea mai mare nevoie de mine, si care acum intelege ca mama ei nu mai este acasa, desi i-am promis ca vom fi de Paste impreuna! Va intorc gandurile bune si ma rog la randul meu, ca nicio mama sa nu treaca prin momentele grele prin care trec in acest moment!”, a transmis Elena Udrea, prin intermediul partenerului său, Adrian Alexandrov, care a scris mesajul pe Facebook.

Blondina va fi extrădată în România

Ieri, 19 aprilie, Elena Udrea a aflat decizia magistraților bulgari privind extrădarea ei în România pentru a-și ispăși pedeapsa de șase ani cu executare din dosarul „Gala Bute”, sentință dată de Înalta Curte de Casație și Justiție.

Citeste si: Care este „arma secretă” care o poate ajuta pe Elena Udrea să scape de condamnarea din România: „E dezastruos pentru România"| EXCLUSIV

Așadar, instanța din Sofia a fost de acord cu cererea autorităților din România, aceea ca Elena Udrea să fie adusă în țară, însă, cu toate acestea, decizia nu este definitivă și poate fi atacată cu apel în termen de cinci zile.

Concret, blonda de la Cotroceni ar putea să se întoarcă în Penitenciarul de Femei Târgușor Nou, acolo unde a mai fost închisă în urmă cu câțiva ani.

Elena Udrea [Sursa foto: WOWbiz.ro]