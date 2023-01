Avem detalii din spatele ușilor închise! Tzancă Uraganu ne-a spus ce au găsit inspectorii ANPC în shaormeria pe care au închis-o: "Mâncare e extraordinară" | EXCLUSIV

In articol:

Avem cele mai noi detalii, din spatele ușilor închise ale shaormeriei lui Tzancă Uraganu! Celebrul artist ne-a mărturisit de ce a decis ANPC să închisă unul dintre restaurantele sale.

În toamna anului trecut, Tzancă Uraganu s-a lansat în afaceri și a deschis în București și în Ploiești mai multe shaormeri. Oamenii s-au călcat în picioare la deschidere, Tzancă fiind unul dintre cei mai iubiți artiști din România.

Manelistul a avut un succes colosal cu afacerea și chiar a dezvăluit că preparatele sunt foarte bune. Recent însă, în spațiul public au apărut mai multe filmări și știri în mediul online, ce anunțau că una dintre locațiile din București a fost închisă pentru 30 de zile. Jurnaliștii WOWbiz.ro au discutat cu artistul și au aflat ce au descoperit inspectorii ANPC în locația respectivă.

Ce au găsit inspectorii ANPC în shaormeria lui Tzancă Uraganu

Artistul a dezvăluit în exclusivitate pentru WOWbiz.ro ce au găsit inspectorii ANPC într-una dintre shaormeriile din București. Tzancă spune că este vorba de nereguli minore, mici greșeli care sunt în proces de remediere.

"Au venit acești oameni de la ANPC, ne-au făcut o vizită, iar problemele sunt minore. Ei ne-au zis să închidem 24 de ore, dar nu 2-3 luni așa cum se speculează.

Au găsit niște chestii minore. Știți că noi avem carne proaspătă, nu avem carne congelată. Furnizorul a făcut o greșeală și în loc să scrie pe etichetă, scria carne congelată. Vă dați seama că noi am mizat pe carne proaspătă și am fi vrut să fie tot carne proaspătă. A fost o greșeală și asta a fost prima despre care ne-au zis că nu e ok.

Apoi mi-au spus că maioneza și ketchup-ul în loc de 4 sau 5 grade era la 8 grade. Sunt niște chestii minore pe care nici eu nu aveam de unde să le știu că nu sunt șhaormar. Am zis să remediem și asta. Mai aveam niște ambalaje pe frigider și acelea trebuiau scoase. Noi nu am știut că trebuia să le scoatem și cam atât. Altceva foarte grav nu s-a găsit", a povestit Tzancă Uraganu, în exclusivitate pentru WOWbiz.ro.

Tzancă Uraganu a spus când redeschide restaurantul

Manelistul le dă asigurări fanilor și pofticioșilor că problemele se vor remedia în doar câteva zile. Artistul n-ea mărturisit că nu ar fi vorba de câteva luni așa cum se speculează, ci de 2-3 zile. Tzancă a explicat că decizia ANPC a fost valabilă 24 de ore, însă el trebuia să fie prezent în restaurant, iar pentru că a fost plecat din țară, redeschiderea a întârziat.

"Era vorba de o singură zi, dar noi nu am avut când pentru că eu am fost plecat în străinătate, abia am ajuns azi-noapte și trebuie să fiu eu acolo să remediez toate aceste mici probleme. Noi avem o curățenie extraordinară, o mâncare foarte bună, suntem la zi cu totul, cu aparatura. Mâncare este extraordinară.

Din cauza unor chițibușuri ei au ales să ne pună să închidem 24 de ore, dar eu nefiind acasă, a durat câteva zile. Nu e problemă că într-o zi, maxim două, deschidem", a spus Tzancă Uraganu, pentru WOWbiz.ro.

Tzancă Uraganu, mesaj pentru concurență

Artistul ne-a mărturisit că are toate actele la zi și în fiecare restaurant al său lucrurile se desfășoară perfect corect. Vedeta a anunțat că va rezolva și aceste mici probleme, însă este de părere că dacă va fi vizitat tot mai des de controale și închis din diferite motive s-ar putea să fie cineva împotriva lui.

Tzancă Uraganu a mărturisit că pe el nu îl interesează concurența și nici nu se pune problema unei rivalități cu cineva. Manelistul se concentrează pe afacerea sa și nu pe intrigile din jur.

"Dacă se mai găsesc alte motive să ne mai închidă câte o zi sau două, înseamnă că sunt ceva corupții și manipulări. Se dă o mită de la rivali sau nu știu de la cine. Eu nu am nici măcar o rivalitate cu nimeni. Noi suntem noi și asta e. Nu ne interesează ce este la vecinu", a mai spus Tzancă Uraganu.

