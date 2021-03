Avem mesajele de amenințare trimise Mirelei Vaida de pe contul criminalei de la metrou! Magdalena Șerban: ”Fă, Mirelo, să vii la...” EXCLUSIV

In articol:

Mirela Vaida a fost la un pas de o tragedie, în urmă cu trei zile, când a fost atacată de o femeie cu probleme psihice, în studioul emisiunii Acces Direct. Ea a mărturisit că se teme pentru viața ei mai ales că în urmă cu o lună a început să primească mesaje de la o anume Magdalena Șerban, adică exact numele criminalei de la metrou.

Magdalena Șerban: ”Vede ea în 16 ani”

WOWbiz.ro vă prezintă mesajele pe care vedeta le-a primit de la aceasta.

Mesajele de amenințare la adresa Mirelei Vaida provin de la un cont de Youtube cu numele Magdalena Șerban, creat în septembrie 2020. Contul nu are conținut video, dar este urmărit de 5 persoane. De pe acest cont au fost trimise mai multe mesaje la secțiunea comentarii pe câteva din materialele video postate de Mirela Vaida pe contul ei personal. Magdalena Șerban a părut să fie intersată de materialele care o prezintă pe Mirela Vaida acasă, în compania familiei.

Magdalena Șerban a ucis o tânără la metrou în 2017

”Mirela, să îți cadă soarta mea în sufletul tău, să faci bebei în... De ce m-ai pus fă pe Acces Direct?”, a scris Magdalena Șerban înntr-unul din mesaje, transmis în urmă cu o lună.

”Bă, să vii la Târgșor, să vedem dacă acolo mai ai limbariță”, i-a mai scris femeia la un alt video.

Al treilea comentariu a născut o adevărată dezbatere, mai multe fane ale Mirelei Vaida realizând că cea care comentează ar putea fi chiar criminala de la metrou.

Mirela Vaida a primit acest mesaj de la Magdalena Șerban

”Zi, fă, Mirelo, de ce m-ai pus la Acces Direct?”, a întrebat Magdalena Șerban.



”Fă se zice la făraș, nu la fata de oraș”, i-a răspuns o internaută.

”Hai, că vede ea în 16 ani”, a comentat din nou Magdalena Șerban.

”Mă și miram unde sunt cârcotașii, uite că ai apărut dumneata”, a mai scris o fană.

Magdalena Șerban, posibil atacatoarea de la metrou, i-a scris acest mesaj Mirelei Vaida

”Ce ai cu Mirela? Ea doar a prezentat cazul tău, nu din cauza ei ești la pușcărie... Dacă ești femeia care a omorât acea fată la metrou, îți zic că ți-ai făcut-o cu mâna ta, ce credeai că se întâmplă dacă omori un om? Cu ce e de vină Mirela că tu ai omorât un om? Ai nevoie de ajutor, tratează-te, apoi vino și zi ce ai de zis, că ea nu are nici o vină, e doar o prezentatoare care a prezentat un caz, atât...”, i-a răspuns o altă admiratoare a Mirelei Vaida.

Ce legătură există între criminala de la metrou și atacatoarea din studio?

Magdalena Șerban a fost condamnată la închisoare pe viață pentru crimă cu premeditare după ce a împins dou femei în fața metroului, din care un a și murit. Ea ar putea fi eliberată totuși, în aproximativ 16-17 ani (a efectuat deja 3 ani).

Mirela Vaida, interpelată de Mahdalena Șerban

Pe de altă parte, nu s-a stabilit dacă există o legătură între femeia care i-a trimis mesajele de amenințare Mirelei Vaida și atacatoarea de vineri seara. Femeia a intrat studio dezbrăcată și a încercat s-o lovească pe Mirela Vaida cu o piatră în cap pentru o presupusă datorie de 300 de lei.

Mirela Vaida a fost atacată cu un bolovan în studio de o femeie din Iași

”Țipa întruna, spunea că are niște bani de luat de la doamna Mirela. Asta spunea non-stop. Era vorba de vreo 300 de lei. Nu a spus de unde această datorie, decât că are de luat acești bani și să i se aducă”, a povestit un martor ocular. Femeia are 40 de ani și este din județul Iași. Ea a fost eliberată recent de la spitalul de psihiatrie. Și Magdalena Șerban a fost intrenată la psihiatrie, însă nu în România ci în Spania, acolo unde a locuit câțiva ani înainte să comită teribila crimă.