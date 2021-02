Avocata Diana Șoșoacă, acuzații grave, după ce a fost exclusă din AUR: ”A ridicat palma la mine”

In articol:

Diana Șoșoacă a fost exclusă, miercuri, din grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor. Din primele informații, propunerea a fost făcută de Claudiu Tîrziu și Sorin Lavric. După cearta pe care au avut-o în Parlament cu privire la tema vaccinurilor, Sorin Lavric i-a propus președintelui partidului să o dea afară pe Diana Șoșoacă.

„Domnia sa a refuzat sistematic să acționeze, atât în parlament, cât și în spațiul public, în conformitate cu strategia grupului senatorial AUR, precum și cu deciziile conducerii partidului. De la data prezentului comunicat, doamna senator Diana Șoșoacă Ivanovici își exercită mandatul în afara grupului senatorial al AUR", anunță Biroul Național de Conducere AUR.

Diana Șoșoacă [Sursa foto: Facebook]

De asemenea, Sorin Lavric a mai precizat că Diana Șoșoacă când a plecat din plen a țipat și a urlat atât la el, cât și la co-președintele AUR. Ei bine, Diana Șoșoacă neagă aceste acuzații, mai mult, aceasta are altă variantă. Ea susține că Sorin Lavric a folosit un limbaj urât la adresa ei.

„Domnul Sorin Lavric, care este membru AUR și secretar al BP-ului, a ținut cu USR-ul și a solicitat să mi se închidă microfonul pentru că, ulterior am aflat, mi-am permis să fac declarații și cum mi-am permis eu să mă revolt. Eu voi pleca din partid pentru că nu voi suporta niciodată un astfel de tratament, având în vedere că domnul Sorin Lavric a folosit un limbaj de maidan, efectiv de maidan, și sinceră să fiu, a ridicat și palma la mine”, a declarat Diana Șoșoacă.

Diana Șoșoacă a stat de vorbă cu Adriana Bahmuțeanu

contextul scandalului, Adriana Bahmuțeanu a vorbit cu Diana Șoșoacă despre situația scandaloasă care s-a creat în jurul ei.

Fosta soție a lui Prigoană i-a ținut partea, în acest sens.

Diana Șoșoacă[Sursa foto: Facebook]

Diana Șoșoacă nu a respectat normele

Reamintim că după ce a intat în Parlament, Diana Șoșoacă a fost implicată în mai multe scandaluri.

Cel mai recent scandat a fost petrecerea cu lăutari dintr-un restaurant select.

„Eu personal am fost șocat când am văzut-o la petrecerea cu lăutari, cu live pe Facebook, am fost șocat. Pentru noi, la AUR, nu poți să fii demnitar al statului, senator, și tu să te duci la o paranghelie cu lăutari, o transmiți live pe Facebook, nu respecți nicio normă”, a declarat Dan Tănasă, deputat AUR.