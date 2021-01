Diana Șoșoacă, din nou în centrul atenției! Senatoarea AUR a protestat în Piața Victoriei: „Nu-mi plac fițele ăstora din Parlament, din Guvern sau de la Cotroceni”

In articol:

Diana Șoșoacă, una dintre cele mai vocale perosnalități din Parlamentul României, a protestat joi seară, alături de Federația României de Pretutindeni, în Piața Victoriei. De-a

lungul timpului, aceasta nu s-a sfiit să-și arate dezacordul față de modul în care este guvernată România și, de asemenea, este unul dintre cei mai mari susținători anti-mască și anti-vaccin.

La protestul de ieri, denumit „Miting-ul Libertății”, senatoarea AUR a mărturisit că nu se poate certa cu colegii ei din alte partide în interiorul instituțiilor de stat, așa că își spune numulțumirile la adresa lor în stradă, alături de cetățeni.

„Nu-mi plac fițele ăstora din Parlament, din Guvern sau de la Cotroceni”

La protest ul organizat joi seară, Diana Șoșoacă a dezvăluit ce nu mai suportă la politiecienii din celelalte partide. Însă nu se poate certa cu ei în interiorul instituțiilor publice și nici la televizor. Așa că preferă să se exprime în stradă, la fel ca ceilalți cetățeni obișnuiți.

„Nu poți să te cerți cu ei acolo. Nici la televizor. La televizor se ceartă singuri, sunt bătuți în cap. Eu sunt un om obișnuit. Nu-mi plac fițele ăstora din Parlament, nu-mi plac fițele celor din Guvern, nu-mi plac fițele de Cotroceni. Dacă vrem schimbare, să se înceapă cu o schimbare a caracterului. Pentru că de nasuri pe sus și de fițe m-am săturat. Ei sunt prea uniți în răutatea lor, iar noi prea dezbinați în bunătatea noastră”, a declarat aceasta în Piața Victoriei.

Diana Șoșoacă

Diana Șoșoacă: „Nu are dreptul să mă convingă ”

Avocata spune clar și răspicat că în România legislația îi interzice unui medic să-și influențeze pacientul, referindu-se la campania de vaccinare.

Diana Șoșoacă a stârnit deja o controversă în legătură cu adeverința sa medicală care atestă că are o afecțiune care îi permite să nu poarte mască. „Nu are dreptul să mă convingă, un medic nu trebuie să mă convingă, medicul trebuie să îmi expună care sunt efectele pozitive și cele negative ale vaccinului, iar eu hotărăsc, nu are dreptul să mă convingă. Dacă dânsul încearcă să mă convingă, trebuie să îmi plătească și despăgubiri. Întotdeaua i-am cerut despăgubiri oricui, așa suntem noi avocații, mereu cu contractul în mână. De ce spuneți că trebuie vaccinați 12 milioane de oameni? (n. red. – către Alexandru Rafila). Dacă 12 milioane de oameni nu se vaccinează de ce vreți să îi obligați? Nu aveți dreptul să obligați pe nimeni”,a declarat Diana Șoșoacă, pentru un post de televiziune.

Senatorul AUR a făcut trimitere la „Postia omenească”

Diana Șoșoacă le-a amintit oamenilor prezenți pe protestul de joi seară de câteva rânduri din „Prostia omenească” a lui Ion Creangă.

„Drobul de sare. „Aoleu mor” – Pai o să mori oricum. Acum depinde: mori demn sau mori prost. Fiecare alege de care baricadă e. A proștilor sau a demnilor. Oricum, de murit, murim cu toții.”, a precizat Diana Șoșoacă.