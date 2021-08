Avocata familiei Luizei Melencu, Carmen Obârșanu, face declarații neașteptate despre dosarul lui Gheorghe Dincă: "Pentru a proteja anumite persoane"

In articol:

Avocata familiei Luizei Melencu, Carmen Obârșanu, a vorbit deschis despre dosarul lui Gheorghe Dincă. Se arată dezamăgită de faptul că din 40 de probe trimise pentru expertiză, doar trei dintre acestea au fost verificate.

În continuare, Carmen Obârșanu mai adaugă faptul că dosarul Caracal a fost investigat într-un total dezinteres pentru a proteja anumite persoane, care se pare că ar avea legătură foarte mare cu aceste infracțiuni.

„Tot acest dosar Caracal a fost investigat într-un total dezinteres sau, mai bine zis, pentru a se proteja anumite persoane, care au legătură foarte mare cu aceste infracţiuni”, a declarat Carmen Obârșanu.

Avocata familiei Luizei Melencu[Sursa foto: Captură YouTube]

Gheorghe Dincă și-a schimbat, din nou, declarația

Chiar dacă a declarat că nu a omorât-o pe Luiza, în prima fază, Gheorghe Dincă spunea, în luna noimebrie, că ar fi ucis-o, de fapt, pe aceasta.

”Pe 14 aprilie, a răpit-o pe Luiza Melencu și a dus-o acasă, unde a agresat-o în repetate rânduri.

Ulterior, i-a permis și vecinului său să o agreseze. Trei zile mai târziu, pe 17 aprilie, Gheorghe Dincă a ucis-o în bătaie pe Luiza, după ce aceasta l-a refuzat din nou. Criminalul din Caracal a mai mărturisit că s-a dus să dea de mâncare la nutrii și când s-a întors a văzut că „fata nu mai mișca, iar mâinile erau moi”. Apoi ar fi incinerat cadavrul într-un butoi. „Am luat o cârpă înmuiată în motorină și am băgat-o pe fereastra butoiului după care i-am dat foc cârpei, luând și corpul foc, aruncând în butoi deșeuri de plastic. Am mers în casă și am adunat tot ce am crezut că trebuie ars și am pus pe foc – aruncând când scădea focul tot felul de deșeuri de plastic”, a menționat la dosar Gheorghe Dincă în declarația citată de Digi24.