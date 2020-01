În urmă cu două zile, o știre șoc a bulversat din nou cazul Caracal. Surse autorizare au susținut că Gheorghe Dincă s-a răzgândit în privița uciderii Luizei Melencu și a spus clar că nu el este vinovatul, în realitate, el nu are nicio legătură cu dispariția tinerei de 17 ani dispărută de acasă din aprilie.

Gheorghe Dincă speră ca judecătorii să fie mai blânzi la proces

În acest sens, criminal din Caracal, așa cum l-a descris presa, ar fi depus luni, o cerere scrisă la DIICOT, în care specifica, negru pe alb, faptul că nu vrea să își asume o crimă care nu îi aparține. Totul în condițiile în care, în noiembrie, Gheorghe Dincă a relatat cu lux de amănunte cum a a violat-o, sechestrat-o și apoi ucis-o cu violență pe Luiza.

Decizia de a face această cerere de către Gheorghe Dincă pare să confirme declarațiile mamei Luizei, care a declarat, în nenumărate rânduri, că fata sa nu a fost ucisă de criminalul din Caracal şi că nu există nicio probă în acest sens, în afară de declaraţia acestuia de acum două luni. ”Omul ăsta nu mi-a omorât fata. Simt că ea trăiește și este chinuită pe undeva. Nu am să semnez niciodată un act în care sunt informată că ea nu mai este în viață, fiindcă nu am văzut cadavrul. Îm plus, ca părinte, am niște premoniții că Luiza este vie, iar Dincă minte”, a zis Monica Melencu la interviuri de fiecare dată.

Gheorghe Dincă a spus clar că nu a omorât-o pe Luiza, pentru că, a avut, se pare, un motiv ascuns. Persoane din caz merg pe ideea că el și-a schimbat declarația pe ultima sută de metri, întrucât își dorește ca judecătorii să fie mai blânzi!! ”Dacă declară că nu este vinovat de uciderea adolescentei, Dincă speră într-o pedeapsă care să îi permită să iasă din închisoare la un moment dat. Oricum, orice face el în ultima vreme este la derută, chiar vom vedea cum vor decurge lucrurile la tribunal, în timpul procesului”, au dezvăluit surse autorizate.

Gheorghe Dincă a spus că nu a omorât-o pe Luiza! Ce a spus însă în noiembrie despre tânăra de 17 ani

Gheorghe Dincă a spus clar că nu a omorât-o pe Luiza, însă, în noiembrie, el avea altă versiune, culmea, tot scrisă, în fața anchetatorilor. ”Pe 14 aprilie, a răpit-o pe Luiza Melencu și a dus-o acasă, unde a agresat-o sexual în repetate rânduri. Ulterior, i-a permis și vecinului său să o agreseze. Trei zile mai târziu, pe 17 aprilie, Gheorghe Dincă a ucis-o în bătaie pe Luiza, după ce aceasta l-a refuzat din nou. Criminalul din Caracal a mai mărturisit că s-a dus să dea de mâncare la nutrii și când s-a întors a văzut că „fata nu mai mișca, iar mâinile erau moi”. Apoi ar fi incinerat cadavrul într-un butoi. „Am luat o cârpă înmuiată în motorină și am băgat-o pe fereastra butoiului după care i-am dat foc cârpei, luând și corpul foc, aruncând în butoi deșeuri de plastic. Am mers în casă și am adunat tot ce am crezut că trebuie ars și am pus pe foc – aruncând când scădea focul tot felul de deșeuri de plastic”, a menționat la dosar Gheorghe Dincă în declarația citată de Digi24.

Foto Inquam/Bogdan Dănescu