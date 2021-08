Aya și Andrei de la Puterea Dragostei, revedere emoționantă! După ce s-a zvonit că s-au despărțit, cei doi și-au făcut apariția împreună

In articol:

Andrei și Aya au fost printre cei mai iubiți concurenți de la Puterea Dragostei, însă au hotărât să părăsească casa iubirii pentru a-și continua povestea de dragoste acasă. De mult timp împreună, cei doi amorezi își trăiesc relația acasă, departe de ochii curioșilor. De curând, Aya și Mariana au mers în Germania, la familia blondinei, iar relația cu Andrei a părut puțin mai distantă, cel puțin în mediul online.

Pe rețelele de socializare, cei doi nu mai aveau poze împreună și nu se mai urmăreau.

Fanii lor, cei care i-au susținut cât timp s-au aflat la Puterea Dragostei, au intrat la bănuieli și s-au gândit că există o ruptură între cei doi îndrăgostiți. Ei bine, pare că totul a revenit la normal după ce Aya a ajuns în București, unde a fost așteptată de Andrei cu un buchet de trandafiri. Marți seara, aceștia au și ieșit împreună în oraș, postând o fotografie cu care le-au închis gura răutăcioșilor.

Andrei și Aya se căsătoresc?! Declarații exclusive făcute de fostul concurent

Andrei de la Puterea Dragostei a fost prezent, în platoul WOWbiz.ro, acum puțin timp, unde a făcut dezvăluiri exclusive despre relația lui cu Aya și despre planurile de viitor pe care le are cu aceasta.

Invitat în platoul emisiunii „Totul despre Puterea dragostei”, Andrei a dat de înțeles că are deja inelul pregătit, însă așteaptă momentul oportun.

„ N-am cerut-o. Să spunem că există și inelul, dar aștept momentul oportun. Aș vrea să fie într-un loc frumos, într-un loc de neuitat. Nu îmi pasă de gura lumii, dar nici nu aș vrea să le dau subiecte. Ne-au acuzat mulți că n-am avea sentimente unul pentru celălalt. Noi am avut o relație de bunul simț în casă. Ne arătăm sentimentele în public cu măsură, așa am fost crescut. Noi am fost naturali și am păstrat o limită de decență”, a mărturisit fostul concurent de la Puterea dragostei.

