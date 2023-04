Aza Gabriela, mărturii de senzație despre drumul spre succes: "Fără dragoste cumva viața nu prea are sens" | EXCLUSIV

In articol:

Drumul spre succes nu a fost întotdeauna ușor pentru Aza Gabriela, însă artista nu s-a dat bătută nici măcar o clipă.

Vedeta ne-a povestit în trecut că una dintre rezoluțiile pentru 2023 era hit-ul cel mare, iar veștile bune se pare că au sosit.

Dacă 2022 nu a fost tocmai cel mai ușor an pentru blondină, având o serie de probleme la rinichi, 2023 se pare că a început bine și a continuat la fel de frumos pentru artistă. Vedeta se simte bine acum și a scăpat de problemele de sănătate, iar în carieră o duce din ce în ce mai bine.

Recent, Aza Gabriela a rupt internetul și a cucerit Tik-Tok cu ultima sa colaborare așa că jurnaliștii WOWbiz.ro au aflat toate detaliile. Artista se regăsește inclusiv în versurile piesei, tocmai pentru că fiecare femeie a trecut, măcar o dată, printr-o despărțire și a reacționat așa.

Aza Gabriela, detalii inedite după ce a rupt internetul

Recent, Aza Gabriela a lansat o nouă piesă și s-a bucurat de un real succes, mai ales în mediul online.

Vedeta a vorbit cu jurnaliștii WOWbiz.ro și ne-a spus cum i-a venit ideea, dar și ce așteptări avea. Sexy artista recunoaște că s-a bucurat pentru lansare, însă nu se aștepta ca oamenii să fie atât de încântați.

"Am avut o sesiune cu doi artiști, Serena și Doddy. El a lucrat la refren și am făcut sesiunea asta și ne-a ieșit o piesă în engleză pe care am transformat-o cumva în Română.(...) În ziua de astăzi toți tinerii se duc în club după o despărțire sau vor să facă o escapadă în care să se bucure de viață, dar în același timp suferind. Am zis că este potrivită pentru online.

A prins extrem de repede și nimeni nu s-a așteptat la asta. A prins super bine pe Tik-Tok, majoritatea fetelor au făcut clipuri pe piesă. Sunt foarte fericită pentru că nu am avut așteptări să zic că o să meargă bine, am zis că fac o lansare normală și mă bucur de ea, iar apoi venea după, doar că a venit și surpriza aceasta", a mărturisit Aza Gabriela, pentru WOWbiz.ro.

Aza Gabriela, de la muzica de petrecere la pop

Vedeta a făcut o serie de schimbări în carieră și dintr-o dată a trecut de la muzica de petrecere la pop, fapt ce a adus un val de reacții din partea fanilor. Artista a avut parte de o primire frumoasă în mediul online și se bucură de faptul că internauții au reacționat mai bine decât s-ar fi așteptat.

"Din ce am văzut eu, au fost reacții destul de bune. Nu m-am așteptat pentru că eu eram mai mult pe muzica de petrecere și încă mai am niște piese foarte mișto în stilul acesta, dar sunt nelansate. A fost o primire destul de frumoasă și cred că nu se aștepta foarte multă lume să fac schimbarea aceasta destul de radicală pentru că eu nu am mai scos piese pop până acum", ne-a povestit ea.

Dacă piesa ei s-ar transforma în cover-uri, Aza Gabriela nu ar avea nicio problemă. Deși de-a lungul timpului au fost artiști care nu s-au bucurat când alții au început să le cânte piesa, nu este și cazul frumoasei blondine.

"M-aș bucura și deja am văzut că au început inclusiv fetele pe la canto să cânte. Piesa este destul de cântată și destul de simțită de public. Foarte multă lume se regăsește în piesa aceasta", ne-a transmis ea.

"Mi s-a întâmplat și mie să trăiesc așa versurile"

Vedeta recunoaște că i s-a întâmplat chiar și ei să trăiască versurile pe care le cântă, iar fără dragoste viața nu are neapărat sens.

"Mi s-a întâmplat și mie să trăiesc așa versurile pe care le-am cântat în piesa aceasta. Cred că nu neapărat doar mie, ci cred că mai tuturor pentru că e vorba de dragoste. Cumva toți ne-am îndrăgostit, toți am iubit și toți iubim în continuare. Fără dragoste cumva viața nu prea are sens", mai spune ea.

Ce planuri are Aza Gabriela de 1 Mai

Momentan, sexy blondina nu are un plan stabilit pentru Ziua Muncii. Artista va petrece weekendul prelungit fie la mare, fie la București. Dacă este nevoie, Aza Gabriela va și munci în zilele libere căci ne-a spus că este foarte posibil că apară și un concert.

"Este posibil să plec la mare cu prietenii sau este posibil, din ce am mai auzit, să mi se bage un concert. Acum una din două. Aștept să văd ce se va întâmpla.

Dacă nu, o să stau în București, ies pe undeva sper să ne ajute și vremea", a dezvăluit ea, pentru WOWbiz.ro

