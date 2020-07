In articol:

O nouă ediție a emisiunii Ștafeta Mixtă, prezentată de Alex Nedelcu și Cornelia Ionescu va putea fi urmărită astăzi, joi, 2 iulie, de la ora 20.00, live, pe pagina de Facebook Wowbiz.ro.

Azi, de la 20.00, Ștafeta Mixtă cu Alex și Cornelia. Invitați: Elena Ionescu si Emanuel. Prima apariție împreună

Cornelia și Alex îi vor avea alături pe Elena și Emanuel de la Survivor România. Este pentru prima dată când cei doi apar împreună într-o emisiune de când au început zvonurile unei posibile relații.

”Este o femeie speciala, minunata, imi place mult, mult de ea. Insa, sunt mai timid si nu stiu cum sa abordez lucrurile. Atunci cand esti atras de cineva, spui anumite glume, care speri la un moment dat sa poata ajunge la sufletul persoanei careia ii sunt adresate. Asa am facut eu cu Elena la Survivor, incercam sa ma apropii de ea…

Imi amintesc ca eram cu Cristi, care o placea pe Asiana, si incercam sa stau si eu mai mult cu Elena. Am tot facut pasi marunti, am incercat, mai ales de la unificarea echipelor sa stau in preajma ei in tabara, sa fiu mereu acolo. Chiar si acum, la terminarea show-ului. Totusi, suntem doar prieteni deocamdata, nu este nimic intre noi de alt gen, vreau ca toata lumea sa stie care este realitatea„, a spus Emanuel Neagu despre Elena în urmă cu câteva săptămâni.