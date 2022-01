Baby Shark, melodia care a atins 10 miliarde de vizualizări pe YouTube. Clipul a ajuns viral pe întreg mapamondul VIDEO

Baby Shark, melodia care a atins 10 miliarde de vizualizări pe YouTube [Sursa foto: Shutterstock] 14:50, ian 15, 2022 Autor: Elena Popescu

In articol:

Baby Shark, melodia care a atins 10 miliarde de vizualizări pe YouTube. Vezi clipul care a ajuns viral pe întreaga planetă.

Baby Shark, melodia care a atins 10 miliarde de vizualizări pe YouTube

”Baby Shark” este cântecelul pentru copii, care a reușit să depășească 10 miliarde de vizualizări pe YouTube, fiind cel mai de succes clip încărcat pe platforma de streaming.

Melodia Baby Shark este produs de o companie sud coreeană, fiind interpretat de cântăreața Hope Segoine. Cântecelul a fost urcat pe YouTube în urmă cu 5 ani, iar de atunci și până în prezent, a devenit viral pe întrega planetă.

Citeste si: Feng Shui 2022. Tehnici Feng Shui de care să ții cont în Noul An Chinezesc

Mai întâi, Baby Shark a devenit viral în Asia, iar la trei ani distanță, a cucerit și America, fiind transformat de Nickelodeon TV într-un serial animat și într-un brand de cereale.

Totodată, Baby Shark a ajuns în Billboard Top 40, fiind un cântecel extrem de iubit de cei mici, dar și de părinți.

”Despacito”, detronat de ”Baby Shark”

Clipul piesei "Baby Shark" a depășit numărul de vizualizări al videoclipul single-ului "Despacito" de Luis Fonsi şi Daddy Yankee, în clasamentul celor mai vizualizate clipuri publicate pe YouTube, relatează EFE, citat de Agerpres.

Citeste si: Pe Luis Fonsi, solistul piesei "Despacito", il stie o lume intreaga, dar uite cum arata sotia lui! E blonda, incredibil de sexy si mama a doi copii

Citeste si: Dubla crimă ce a îngrozit România. Au venit rezultatele ADN! Misterul se adânceşte FOTO, VIDEO- bzi.ro

"Suntem încântaţi să anunţăm că îndrăgitul nostru 'Baby Shark' a stabilit un nou record", a declarat consilierul delegat al companiei Pinkfong, Min Seok Kim, într-un comunicat.

Atunci când a izbucnit pandemia de coronavirus, a fost lansată o nouă versiune a cântecelului ”Baby Shark”, care să promoveze spălatul pe mâini, în rândul copiilor.

"A fost o călătorie considerabilă să vedem cum 'Baby Shark' a conectat oameni din întreaga lume", a mai spus acesta.

Citeste si: Ce reprezintă fiecare element din zodiacul chinezesc. Ce rol au apa, pământul, focul, metalul și lemnul în definirea personalității

Baby Shark, melodia care a atins 10 miliarde de vizualizări pe YouTube [Sursa foto: Shutterstock]

Versuri Baby Shark

Baby Shark doo doo, doo doo doo doo

Baby Shark doo doo, doo doo doo doo

Baby Shark doo doo, doo doo doo doo

Baby Shark

Mummy Shark doo doo, doo doo doo doo

Mummy Shark doo doo, doo doo doo doo

Mummy Shark doo doo, doo doo doo doo

Mummy Shark

Daddy Shark doo doo, doo doo doo doo

Daddy Shark doo doo, doo doo doo doo

Daddy Shark doo doo, doo doo doo doo

Daddy Shark

Grandma Shark doo doo, doo doo doo doo

Grandma Shark doo doo, doo doo doo doo

Grandma Shark doo doo, doo doo doo doo

Grandma Shark

Grandpa Shark doo doo, doo doo doo doo

Grandpa Shark doo doo, doo doo doo doo

Grandpa Shark doo doo, doo doo doo doo

Grandpa Shark

Let's go hunt doo doo, doo doo doo doo

Let's go hunt doo doo, doo doo doo doo

Let's go hunt doo doo, doo doo doo doo

Let's go hunt

Run away doo doo, doo doo doo doo

Run away doo doo, doo doo doo doo

Run away doo doo, doo doo doo doo

Run away

Safe at last doo doo, doo doo doo doo

Safe at last doo doo, doo doo doo doo

Safe at last doo doo, doo doo doo doo

Safe at last

It's the end doo doo, doo doo doo doo

It's the end doo doo, doo doo doo doo

It's the end doo doo, doo doo doo doo

It's the end

Sursa: versuri.ro

Distribuie pe: