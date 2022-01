Cucu de la "Noaptea Târziu", dezvăluiri dureroase din copilărie. Cum a reușit să scape cu viață, după ce bunica lui l-a împins pe scări? "La doi ani a vrut să mă omoare"

In articol:

Cucu a cunoscut un succes răsunător după ce a participat la una dintre cele mai grele competiții sportive din România. Chiar dacă s-a afișat mereu cu zâmbetul pe buze în fața camerelor de filmat, puțini știu, de fapt, prin ce experiențe marcante a trecut membrul trupei "Noaptea Târziu". Bărbatul a povestit totul într-un

nou podcast cu Roxana Nemeș, care poate fi urmărit pe canalul de Youtube WOWnews, începând de miercuri 12 ianuarie

Cucu a recunoscut că a vrut să se sinucidă

Horațiu Cuc (Cucu) a acceptat recent invitația fostei sale colege de echipă în cadrul podcastului "Roxana te dezbracă de secrete" și și-a deschis sufletul în fața unei țări întregi.

Tânărul a mărturisit că a traversat perioade extrem de grele de-a lungul timpului și a avut chiar și un moment de cumpănă în care s-a gândit să-și încheie socotelile cu viața, din cauza unor probleme personale: "Am avut o perioadă în care am vrut să fac pasul ăla...să iau cuțitul și să zic: 'End of life (n.r. sfârșitul vieții)'. Cu veselia asta ascunzi multe. În momentul de față n-aș face asta niciodată.", spune Cucu, în podcastul amintit.

"Bunica m-a împins pe scări și a vrut să mă omoare"

Cucu a dezvăluit că a avut o copilărie diferită de cea a prietenilor lui, căci a rămas puternic marcat de unele evenimente care au avut loc în familie.

Volggerul nu poate uita nici acum cum bunica lui l-a împins pe scări la doi ani, din dorința de a-l omorî:, mai spune Cucu, în interviul cu Roxana Nemeș.

Lecția de viață pe care tânărul a primit-o la o vârstă fragedă l-a făcut pe acesta să ofere multă iubire celor din jur, chiar dacă deseori a ajuns să fie dezamăgit:

"Roxana Nemeș: Cum e Cucu când e îndrăgostit?

Cucu: E prost, foarte prost. Și eu am o problemă, mă îndrăgostesc zilnic. Am plâns o grămadă. Și băieții plâng câteodată.", mărturisește colegul lui Emi și Cuza de la "Noaptea Târziu".

