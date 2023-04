„Bădăranilor!” Brigitte Pastramă s-a înfuriat la culme! Abia s-a mutat în Dubai, dar nu credea că ar putea să pățească așa ceva. A crezut că nu aude bine

In articol:

Brigitte Pastramă a demonstrat de fiecare dată că este mereu sinceră și spune lucrurilor pe nume indiferent de circumstanțe. Așa s-a întâmplat și de această dată. Vedeta a avut o reacție tranșantă pe rețelele de socializare, după ce a asistat la o scenă care a deranjat-o foarte mult.

Birigtte Pastramă se află acum în Dubai, acolo unde și-a cumpărat recent o nouă locuință în care se va muta în luna septembrie alături de familia sa, după ce va fi renovată complet. Cu doar câteva ore în urmă, soția lui Florin Pastramă a împărtășit cu admiratorii din mediul online o întâmplare pe care nu a putut-o digera și în urma căreia s-a simțit nevoită să ofere o serie de explicații în mediul online.

Citește și: Ce sacrificii a făcut Brigitte Pastramă pentru a începe o viață nouă în Dubai?! Vedeta a cheltuit o mulțime de bani: „Sper ca Florin să se acomodeze aici”

Brigitte Pastramă și-a ieșit din minți, când a auzit cum o bârfesc doi români

Brigitte Pastramă a mărturisit că a fost jignită când se afla la piscină de doi bărbați care erau foarte aproape de ea, fără să aibă un motiv real, în necunoștință de cauză.

Citeste si: Ce program vor avea farmaciile și magazinele de Paște 2023. Care vor fi deschise non-stop? Orarul de funcționare pentru 16-17-18 aprilie 2023- kanald.ro

Citeste si: Evgheni Prigojin, liderul Grupului de mercenari Wagner, îi cere lui Putin să declare sfârșitul războiului din Ucraina- stirileprotv.ro

Vedeta nu s-a putut abține, așa că a reacționat în mediul online, explicând mai multe situații legate de familia sa și, respectiv, de mutarea sa definitivă în Dubai.

„Știți că eu nu postez de obicei ceea ce trăiesc aici, dar din păcate, se întâmplă și lucruri care mă deranjează. Îmi doresc ca să mut familia, în special pe Sara, care are 15 ani la o școală aici și are pe 24 examenele. Familia mea va veni pe data de 20.

Țin foarte mult să vă precizez ce mi s-a întâmplat astăzi. Erau doi romani în piscină aici care mă judecau și vorbeau despre mine cu mine de față. Eu eram la 2- 3 metri. Își permiteau să spună despre relații false.

Citeste si: „Am găsit puterea să fac pace cu mine.” Oana Zăvoranu, mesaj pentru toate vedetele pe care le-a jignit de-a lungul timpului. Ce le-a transmis celor pe care i-a supărat- kfetele.ro

Citeste si: Când se ia Lumină în Noaptea de Paşte 2023? Tradiţii și obiceiuri pentru Noaptea de Înviere- stirilekanald.ro

Citeste si: Învierea Domnului 2023: La ce oră începe slujba și când ajunge Lumina Sfânta în România? Tradiții și obiceiuri pentru această noapte sfântă- radioimpuls.ro

Citește și: Brigitte Pastramă recunoaște cum a reușit Florin să o cucerească în urmă cu patru ani: „Nu se lasă când își pune ceva în cap” Ce s-a întâmplat atunci, fix de Ziua Îndrăgostiților?

Am intrat frumos în apă și pe lângă mine vorbeau acești doi români despre tot ceea ce este fals în România. Printre care o implicăm și pe Oana Marica pe care eu nu o cunosc personal. Niște mizerabili oamenii care te judecă.

Este foarte urat când ei vorbesc cu tine de față și când e judecată fără să cunoști situația. Da sunt în Dubai, da am luat o casă, consider că fata mea este departe de droguri și alte lucruri. Bădăranilor, nu mai judecați pentru că nu cunoașteți. Da, am o familie minunată. Nu dragilor, nu sunt măritată cu Florin și aici am altă viață. Sunt măritată cu Florin și vom avea aici viața asta.”, a mărturisit Brigitte Pastramă pe rețelele de socializare.