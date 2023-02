„Boticul meu” Cât de mare a crescut fiica Ralucăi Pastramă, la 8 luni de la naștere. Fosta soție a lui Pepe este o mămică împlinită

In articol:

În urma divorțului de Pepe, Raluca Pastramă și-a refăcut viața mai repede decât s-ar fi așteptat admiratorii tinerei mămici. La scurt timp, a venit pe lume și un nou membru al familiei, o fetiță minunată pe nume Maryam, cea de-a treia fetiță a familiei. Noul său partener, Ibrahim, pare că i-a readus fericirea pe chip Ralucăi Pastramă și i-a șters definitiv toată tristețea de pe urma divorțului de artistul latino.

Acum ambii foști parteneri trăiesc o viață fericită alături de noile lor familii.

Ori de câte ori are ocazia, mândră până peste măsură de copiii ei, Raluca Pastramă postează adesea în mediul online imagini cu mezina familiei, dar și cu fetele sale cele mari din prima căsătorie. Recent, și-a surprins admiratorii din mediul online cu o imagine adorabilă cu micuța Maryam, în descrierea căreia fosta soție a lui Pepe a scris un mesaj cu totul emoționant.

„Boticul meu grăsan.”, a scris Raluca Pastramă în dreptul fotografiei cu fiica sa cea mică.

Citeste si: Ce s-a întâmplat, de fapt, între Florin Salam și Emil Rengle? Motivul pentru care a refuzat să mai apară în videoclipuri de manele- kanald.ro

Citeste si: BREAKING NEWS. Abia acum s-a aflat. Ce a făcut, de fapt, „Securitatea” rusă când a aflat că Biden merge la Kiev- stirileprotv.ro

Citește și: Raluca Podea a mai bifat o nouă operație estetică! Ce procedură a ales vedeta de această dată? „Sunt la a șasea operație”

Raluca Pastramă a suferit în urma divorțului de Pepe

În urma divorțului de Pepe, Raluca Pastramă a traversat câteva luni în care a fost răpusă de durere. Tânăra mămică nu mai vedea o cale de scăpare din situația în care se afla, însă, fără să se gândească vreo clipă, norocul i-a surâs la scurt timp

de la despărțire.

Citește și: Brigitte Pastramă, pe culmile luxului! Vedeta și-a luat casă de 400.000 de euro în Dubai și un bolid de 150.000 de euro: „Era o achiziție pe care mi-o doream de mult”

„Mi-e mai greu pentru mine în perioada asta, nu am reușit total să mă liniștesc. Mai am nevoie de o perioadă… Sunt alte lucruri care au prioritate, copiii, să ai liniște sufletească. Eu cel puțin nu am funcționat o perioadă de 5 luni de zile, eram că o umbră. După ce treci prin perioadele astea grele, vezi cât de important este să ai liniște. M-am motivat în permanență, am atras către mine lucruri pozitive. Eram atât de căzută psihic și fizic, ajunsesem extrem de slabă. Erau zile când nu mâncam deloc”, spunea Raluca.