Ce sacrificii a făcut Brigitte Pastramă pentru a începe o viață nouă în Dubai?! Vedeta a cheltuit o mulțime de bani: „Sper ca Florin să se acomodeze aici”

Brigitte Pastramă a făcut sacrificii mari pentru a ajunge în punctul vieții în care se află, dar nu poate fi decât recunoscătoare pentru tot ce are. Bruneta a întâmpinat destul de multe probleme în ultima perioadă, însă a reușit să gestioneze totul cu calm, astfel planurile au ieșit exact cum își dorea.

Brigitte Pastramă se mută din România

Vedeta a cumpărat o locuință în Dubai, a obținut viza, iar din septembrie a decis să se mute cu familia în noua casă.

Deși este un pas uriaș, Brigitte Pastramă vrea să înceapă o viață nouă departe de România. Vedeta a făcut sacrificii enorme pentru a-și cumpăra locuința în Dubai și a întâmpinat probleme la obținerea vizei de investitor, însă asta nu au făcut-o să renunțe.

Soția lui Florin Pastramă a vândut un apartament pe care îl deținea în România, dar și un autoturism pentru a achiziționa casa. Mai mult decât atât, bruneta s-a confruntat și cu o situație total neașteptată și anume niște hackeri i-au fraudat toate cardurile și au încercat să îi fure toți banii, însă situația s-a rezolvat, iar din luna septembrie a acestui an speră să înceapă noua etapă din viața ei Dubai.

''Sper ca Florin să se acomodeze aici și îmi doresc din Septembrie să mă mut împreună cu fata mea, care va studia aici. O să-i caut o școală aici, cu ajutorul lui Dumnezeu. Astăzi am avut hand-over-ul, adică asta înseamnă prima inspecție, și cu ajutorul lui Dumnezeu, până la sfârșitul lunii, poate ne vom muta în casa noastră.

Eu le-am făcut singură (n. red. actele pentru Dubai). Eu, da, le-am făcut singură. Am vândut un apartament aici și mașina, ca să pot lua casa asta. Și, da, toți banii pe care i-am avut, vreau să-ți spun că i-am băgat aici. Am avut foarte, foarte multe poticniri. Pentru că mie, când am ajuns aici, la 3 săptămâni au mi-au fraudat toate cardurile, au încercat niște hackeri să-mi ia banii de pe ele. Deci nu a fost foarte ușor'', a declarat Brigitte Pastramă, pentru antenastars.ro.

Brigitte Pastramă a obținut viza de investitor

Brigitte Pastramă a avut probleme la schimbarea vizei. Vedeta a fost blocată în Dubai timp de o lună, întrucât a durat foarte mult timp pentru a fi gata documentul. Demersurile necesare au fost anevoioase, însă, într-un final, totul s-a rezolvat și a obținut viza de investitor care este valabilă timp de 5 ani.

Vedeta își dorește ca în septembrie să se mute, în ciuda faptului că este sigură că va avea pierderi materiale. Cu toate acestea, susține că nu acestea sunt cele mai importante lucruri, ci este determinată să îi ofere fiicei sale un viitor mai bun.

''Am găsit abia ulterior un prieten al fostului meu soț, tatăl lui Roby care m-a ajutat ulterior. M-a ajutat, l-am găsit aici. Familia venit și m-a vizitat. Eu până acum nu am putut să ies din țară, pentru că mi-am schimbat viza, din viză de turist, am viza de investitori, și asta este cea mai lungă procedură.

Când iei o viză de investitor pentru că este și mai lungă, este pe cinci ani viza asta. Și de aceea durează mai mult, pentru că este o procedură mai anevoioasă, nu este ca o viză de lucru.

Așa că eu sigur din septembrie îmi doresc din suflet o să mă mut definitiv aici, indiferent cat de mult consider că aș pierde din punct de vedere material. Până la urmă nu asta este cel mai important'', a mai adăugat Brigitte Pastramă.