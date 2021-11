Băiatul de suflet al lui Petrică Mîțu Stoian, mărturisiri dureroase după ce și-a pierdut ”tatăl”. Alin a vorbit despre cel care l-a îndrumat în muzică: ”M-a sfătuit când am întâmpinat probleme””

In articol:

Alin Gabriel, băiatul de suflet al lui Petrică Mîțu Stoian, a vorbit la un post de televiziune despre ultimele clipe petrecute alături de maestrul din Mehedinți. Tânărul cântăreț și marea legendă a muzicii populare au avut o relație foarte apropiată, iar Petrică Mîțu Stoian i-a fost mereu alături și l-a îndrumat în toate situațiile.

Alin a vorbit, la scurt timp după moartea artistului, despre cum l-a cunoscut pe Mîțu Stoian.

” Înainte de a vorbi cu el, a filmat joi o emisiune pentru Revelion și chiar discutam înainte, chiar a spus că va fi ultima filmare, dar noi când am auzit nu ne-am gandit că așa ar trebui să fie, că este o vorbă spusă la supărare, la oboseală, în nicun caz că s-ar putea întâmpla o astfel de tragedie.

Niciun moment nu ne-am gândit, nimeni nu s-a gândit că va fi ultima dată, ne-am gândit că a spus așa că era obosit, nu mai voia să apară atât de des. În principiu, asta voia, să se relaxeze. Asta își dorea, și nu s-a gândit nimeni că asta va fi ultima filmare.

Ne-am împrietenit, ne-am cunoscut în cadrul unui concurs. Era în juriu, eu era, concurent. Vă marturisesc că atunci cand am aflat că este în juriu m-am dus cu teamă pentru că era direct. -Tu cânți, continuă cu ceea ce ai de făcut tu. Nu cânți, pune mâna învață carte. Ei bine, după ce am cântat a avut cuvinte de laudă, am schimbat numere de telefon, ne-am împrietenit m-a ajutat mult, mi-a deschis foarte multe uși într-un timp scurt pe care singur nu le-aș fi deschis.

Vorbea, zilnic si chiar dacă mai treceau zile nu voiam sa il deranjez imi dădea mesaj si-mi spunea -copilul m-ai abandonat- si i-am zis ca nu voiam sa il deranjezi si-mi spunea că niciodată nu îl deranjez și mereu m-a sfătuit când am întâmpinat probleme.”, a spus Alin Gabriel, la România TV.

Alin si Petrică Mîțu Stoian [Sursa foto: Facebook]

Promisiunea pe care i-a făcut-o Petrică Mîțu Stoian lui Alin Gabriel

Înainte să moară, Petrică Mîțu Stoian și-a dorit să cânte o nouă piese alături de băiatul lui de suflet. O melodie intitulată ”Copile, îmbătrânesc” avea să fie interpretată de Alin și Mîțu Stoian. Din nefericire, cântărețul din Mehedinți nu a mai apucat să trăiască acest lucru. Versurile sunt gata, însă maestrul Mîțu Stoian nu mai este printre noi. O prietenă bună a artistului i-a promis acestuia că va rămâne lângă Alin mereu și că-l va îndruma. Este vorba de Rozica Petre, cea care a și transmis un mesaj emoționant pe Facebook.

