Bănel Nicoliță, surprins în ipostaze inedite! S-a lăsat de fotbal și a trecut la un nou sport. Iată cine sunt noii colegi de echipă | EXCLUSIV

In articol:

Celebrul fotbalist a fost surprins de paparazzii WOWbiz.ro într-o ipostază cu totul și cu totul inedită.

Bănel a dat fotbalul pe un alt sport și se pare că are și colegi de echipă de nădejde.

Fotbalistul nu își ține secretele din sport doar pentru el, ci le împarte cu noii lui colegi de echipă. Totul a fost surprins de paparazzi WOWbiz.ro într-un parc din Capitală, în urmă cu câteva zile.

Bănel Nicoliță a dat fotbalul pe un alt sport

Bănel Nicoliță este un nume cunoscut în lumea fotbalului și chiar dacă s-a retras, fanii nu i-au uitat performanțele. Recent însă, el a fost surprins în ipostaze inedite de către paparazzi WOWbiz.ro.

Citeste si: TOP vedete care au plecat de jos, iar acum întorc banii cu lopata! Care sunt celebritățile care din nimic, au ajuns să aibă totul?

Fostul fotbalist a schimbat sportul și și terenul, iar noua lui echipă este una de senzație.

Evident, că tânărul nu i-a lăsat așa, ci a făcut tot posibilul să le împărtășească secrete și trucuri pe care el deja le cunoaște.

Totul s-a petrecut într-un parc din București, acolo unde Bănel Nicoliță a fost surprins în timp ce juca baschet cu un grup de copii. Fete și băieți de diferite s-au adunat în jurul lui în parc, acolo unde au jucat un meci amical de baschet.

Fostul fotbalist al lui Gigi Becali se pare că se descurca de minune atât la coș, cât și la poartă căci din imagini se vede cum le-a împărtășit micuților din secretele sale.

Citeste si: Armin Nicoară şi Claudia Puican se căsătoresc! “E oficial, a spus DA!”- kfetele.ro

Citeste si: Vestea tristă a zilei despre Saveta Bogdan. Să ne rugăm pentru ea..- bzi.ro

Bănel Nicoliță

Bănel Nicoliță

Care a fost cel mai mare regret al lui Bănel Nicoliță

Fostului fotbalist îi merge bine în prezent, însă în trecut a mai avut și momente neplăcute, dar și regrete despre care a vorbit în exclusivitate, la Fiță cu Adiță. După divorțul de soție, sportivul a plecat din România în SUA, tocmai pentru a încerca să își mai revină puțin, însă de acolo a plecat cu un gust amar.

Citeste si: Bănel Nicoliță, dezvăluiri în premieră despre decizia de a pleca în străinătate și despre divorț: "Nu mai știam să fiu alături de ea. Nici acum nu mi-am revenit"

„La un moment dat am renunțat, când am pierdut banii, am plecat la un prieten într-o vacanță, să îmi mai revin puțin. Nu am fugit de nimeni, am fost plecat afară, la un prieten.

Am stat câteva luni acolo, am vrut să îmi revin fizic și moral, pentru că eram cu moralul la pământ, având în vedere divorțul prin care am trecut, banii pierduți, oamenii care m-au dezamăgit. Am rămas cu un gust amar și am tras o concluzie și am spus că trebuie să plec să mă refac mental. Mi-a fost greu pentru că eu am umblat numai singur, am stat numai singur”, a povestit Bănel Nicoliță la Fiță cu Adiță.

Bănel Nicoliță [Sursa foto: Facebook]

De ce au divorțat Bănel Nicoliță și fosta soție

Fotbalistul lui Gigi Becali a mărturisit și care a fost motivul ce a stat la baza divorțului său. Bănel Nicoliță a explicat de ce fosta soție a decis să se separe de el. Mai mult decât atât, sincer și direct, așa cum i-a obișnuit pe fani, Bănel a mărturisit că la acel moment, fosta lui parteneră avea dreptate.

„Nu mi-a fost ușor, eu nu am greșit, greșeala cea mai mare a fost că am venit aici și atunci au intervenit problemele legate de fosta soție.

Nu a acceptat și, într-adevăr, a avut dreptate. Am investit banii familiei și timpul pe care îl petreceam aici. Nu mai ajungeam să fiu lângă ea, lângă copii, să fiu și alături de ea și să îi ofer ce îi lipsea. Regret că am divorțat, pentru mine a fost cel mai grav lucru din viața mea, nu mi-am revenit nici acum. Asta e viața, trebuie să văd lucrurile așa cum sunt”, a mai mărturisit el, la acel moment.

Ai un pont sau informații care pot deveni o știre? Scrie-ne pe adresa [email protected]!