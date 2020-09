Adolescentă din Iași, acuzată de santaj

In articol:

Adolescenta din Iași a încercat să atragă în plasa ei un tânăr de 29 de ani. Ea a complotat cu alți doi prieteni, alături de care a plănuit să-l jefuiască de bărbat.

Fata și-a cunoscut victima pe un site, iar, în urmă cu aproape trei luni, au decis să se întâlnească. Potrivit anchetatorilor, cei doi au mers spre zona Bucium la o plimbare romantică, iar tânărul îndrăgostit se afla la volanul mașinii sale, un autoturism Q7, relatează bzi.ro.

După ce el și Alexandra au coborât din bolid, în zonă a apărut o mașină din care au coborât doi indivizi cu fețele acoperite, pregătiți să-l tâlhărească. Bărbatul de 29 de ani a reacționat rapid și a alergat spre autoturismul personal. Apoi a demarat în trombă. Deși el a scăpat nevătămat, bolidul de mii de euro a fost avariat de cei doi scandalagii care l-au lovit cu bâte.

Copila a trecut la santaj

Conform informațiilor din anchetă, după acestă întâmplare, Alexandra a încercat să-l șantajeze pe bărbatul de 29 de ani. Ea l-a amenințat că va spune Poliției că a fost violată de acesta, dacă nu îi dă bani.

Sub presiunea șantajului, tânărul a mers chiar el la o secție de poliție, unde a povestit ce i s-a întâmplat. „În noaptea de 6 spre 7 iunie, în urma unei înțelegeri prealabile, un tânăr de 29 de ani s-ar fi întâlnit cu o tânără pe raza comunei Bârnova, moment în care ar mai fi venit 3 tineri, iar 2 dintre aceștia, având fețele acoperite, i-ar fi lovit autoturismul cu obiecte contondente, tânărul de 29 de ani reușind totuși să plece”, au precizat reprezentanții Inspectoratului de Poliție Județean Iași, relatează sursa citată.

Procurorii din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Iași au dispus trimiterea în judecată a lui Gabriel Albert Popescu, Ion Nechifor, dar și a Alexandrei Andreea Ambrosa. Toți sunt acuzați de șantaj, tentativă de tâlhărie și complicitate la tâlhărie.

În prezent, adolescenta se află sub control judiciar. „Pe 6 august, polițiștii din cadrul Serviciului de Investigații Criminale și Serviciul de Acțiuni Speciale Iași, sub coordonarea procurorilor din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătorie, au desfășurat percheziții domiciliare într-un dosar penal întocmit sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de tentativă de tâlhărie calificată și șantaj. În urma perchezițiilor, trei persoane au fost reținute de polițiști pentru 24 de ore”, au declarat polițiștii ieșeni.

Judecătoria Iași urmează să stabilească un prim termen al procesului penal.