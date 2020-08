Un bărbat din Giuriu a fost declarat pozitiv de COVID-19, iar din acel moment, viața lui a devenit un calvar.

Bărbatul a povestit cum a resimțit simptomele de coronavirus doar pentru două zile, însă a decis să meargă oricum la spital pentru a se testa: iar rezzultatul a fost pozitiv, astfel fiind internat.

Giurgiuveanul a fost șocat de felul în care a fost tratat pe perioada internării: incă din primele momente în care a pășit în spital, acesta a sesizat că există gratii la ușile camerelor!

„A fost, însă, groaznic. Practic, simptomele pe care le-am avut au durat doar două zile. Am avut febră, frison, timp de două zile… A treia zi, nu mai aveam absolut nimic. Cu toate astea, am decis să merg la spital. Acolo mi-am făcut testul (n.r. testul PCR), mi-am făcut o radiografie la plămâni, iar medicul de gardă de la Urgențe mi-a spus că am o pneumonie interstițială, și, așa cum v-am spus, mi-am făcut și testul.

Mi-au dat un tratament, niște medicamente, asta se întâmpla pe la ora 9… La ora 4 (n.r. ora 16,00) mi-a ieșit rezultatul: POZITIV la COVID 19! Două ore mai târziu, la ora 6, m-au internat! Am ajuns într-o cameră, dintr-o clădire unde un apropiat al familiei mele, fost cadru sanitar, lucra prin 1977, când a terminat școala, renovată, cu gratii la ușă!”

Bărbatul vindecat acum de COVID-19 a povestit în continuare cum el și alți doi colegi de cameră erau încuiați noaptea în cameră, contrar faptului că pacienții au specificat că știu că vor exista repercursiuni legale în cazul în care vor părăsi spitalul, fără acordul cadrelor medicale.

”Stăteam într-o cameră de maxim 12 metri pătrați, doi inși, cu gratii la ușă, baie în capătul holului… Seara, ne încuiau ca pe animale, la ambele uși…Să nu fugim! Le-am tot spus asistentelor că ne simțim ca la pușcărie, să nu mai facă asta, că nu suntem nebuni să ieșim afară… răspundem penal dacă ieșim afară… Calvarul ăsta a durat 11 zile… să te duci la toaletă la capătul holului, o singură cabină de baie…Credeți-mă, cred că am îmbătrânit cu 20 de ani cât am stat în spital…

După 11 zile, alte două teste, tot pozitiv…dar m-au externat, am mers acasă, unde am mai stat alte șapte zile, în izolare, și, în a cincea zi, am ieșit negativ….”

Viața de după COVID-19, povestită de un bărbat vindecat

Bărbatul a povestit în continuare și cât de grea este viața după ce s-a vindecat de COVID-19, în pofida faptului că a trecut peste ce a fost mai greu. Acesta a explicat efectele secundare pe care le-au avut medicamentele din tratamentul pentru coronavirus, și cum acestea l-au afectat pentru o perioadă mai lungă de timp.

”E greu la spital… În plus, din cauza tratamentului foarte puternic (sincer, nu prea știu ce tratament am primit) mi-am nenorocit stomacul, ficatul…

Nu ar fi ăsta un capăt de țară, dar cel mai tare te afectează situația asta din punct de vedere psihic…După ce am ieșit de acolo, mi-au trebuit două săptămâni să îmi revin! Simțeam că mă doare tot corpul, nu știam ce am…

Din fericire, niciun contact al meu nu s-a îmbolnăvit…Iar eu am tot sperat, după primele două zile, spuneam într-una că eu nu am COVID, eu am pneumonie! Nu se poate, mi-au ieșit analizele greșit…Am repetat testul a treia zi, și a ieșit pozitiv, începusem să îmi pierd și mirosul, deci nu mai era de glumă!”