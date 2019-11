Mara Bănică acum este împăcată. Celebra jurnalistă l-a găsit pe bărbatul care a terorizat-o în ultimul an și jumătate. Jurnalista a făcut publice imaginile cu bărbatul care a amenințat-o cu moartea.

“Ionescu Ioan Adrian. Printre altele, daca nu i dadeam bani, imi scotea matele, imi dadea copilul la pedofili, imi ucidea parintii. Sper ca astazi, cand va fi prezentat instantei pentru arestare, sa ajunga unde ii este locul. Multumesc inca o data Politiei Romane. Si lui Dumitru Coarna in mod special pentru indrumarile pe care mi le a dat”, este mesajul scris de jurnalistă când a urcat pe contul ei de Facebook filmarea de mai jos.

Citeste si: Roxana și Turcu de la Puterea Dragostei, un cuplu? „A început să îmi placă”

Mara Bănică, șantajată și amenințată timp de un an și jumătate

Mara Bănică a fost nevoită să renunțe la activitatea din online din cauza amenintărilor primite de la individul necunoscut.

„Dragii mei, in ultimul an si jumatate, am fost fortata sa renunt la activitatea mea pe retelele de socializare. Cei dintre voi care ma urmaresc demult, stiti bine ca una dintre placerile mele esta sa scriu aici cu voi. Din pacate, de aproape un an si jumatate am trait terorizata de un individ care mi a trimis peste 11 mii de mesaje de amenintare, santaj si hartuire de pe peste 5000 de conturi false. Conditia pentru a ma lasa in pace era sa ii dau diverse sume de bani.

La inceputul acestei luni, acest individ a venit, noaptea, cu o masca pe fata, in incercarea de a ma intimida sa ii dau bani. Astazi dimineata a fost ridicat de politistii Sectiei 8, carora le multumesc din suflet pentru profesionalism si promptitudine. De astazi, conturile mele de Facebook si Instagram sunt din nou publice. Imi cer iertare prietenilor mei, clientilor cu care am contracte de imagine.

Va multumesc intarziat tuturor pentru urarile de ziua mea si pentru urarile pentru ziua fiului meu (ieri a implinit 9 ani). O sa revin cu detalii despre individ, acum ma grabesc putin”, a scris Mara Bănică pe pagina sa de Facebook.

Individul scria mesaje pline de ură și cuvinte grele prin care voia să o determine pe jurnalistă să își retragă plângerea la poliție.

„Ai figuri că eşti şmecheră, trebuie aplicată măsura extremă cu tine, adică să fii bătută în plină stradă, să fii dată cu capul de propria maşină până semnezi cu sânge că retrage plângerea. Poate se duce familia mea peste mama şi tatăl tău ca la Mineriadă. Tu ai merita să fii călcată în picioare, atenţie, în public. Am o ură pe tine că tot ce-mi doresc este să faci vreun infarct sau stop cardiac sau cancer. Tot ce vreau este să te bată viaţa. Mai bine mureai în 2003", sunt câteva dintre mesajele cutremurătoare primite de Mara Bănică din partea individ